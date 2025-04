Trieste ribalta la serie e porta la semifinale con Brescia alla bella | il sogno scudetto è vivo

Il sogno della Pallanuoto Trieste di accedere alla finale scudetto è più vivo che mai. Ieri 28 aprile, davanti a quasi 1000 spettatori la squadra di Mirarchi ha battuto Brescia per 10 a 5, ribaltando gara 1 e proiettando le ambizioni tricolori a gara 3. Il match decisivo per cullare i sogni.

Incidenti in serie in città. Un'auto si ribalta e sbatte contro altre due: ferita 31enne - Sono bene 12 gli incidenti stradali rilevati in città dalla polizia locale nelle ultime 24 ore. Oltre alla fuoriuscita autonoma avvenuta nella notte in tangenziale sud, un'altra Fiat 500 è stata protagonista di un'uscita di strada: l'auto si è ribaltata in piazza Libero Vinco e ha danneggiato... 🔗veronasera.it

Trieste ribalta la serie e porta la semifinale con Brescia alla bella: il sogno scudetto è vivo - I ragazzi di Mirarchi ribaltano gara 1 e proiettano le ambizioni al match di giovedì 1 maggio. A Brescia la Pallanuoto Trieste si gioca l'accesso a una finale scudetto che la città sogna da tempo ... 🔗triesteprima.it

Trieste cede in casa contro Trento 88:94 - Una partita intensa in cui i Triestini con una rimonta brillante nel quarto quarto si sono portati a meno tre dagli ospiti ... 🔗rainews.it

Trieste non sbaglia e sbanca Pistoia - Pallacanestro Trieste porta a casa due punti che la avvicinano alla vetta della classifica, amministrando l’impegno con una Pistoia in difficoltà a livello societario che comunque onora l ... 🔗basketinside.com