Tributaristi Int approvato nuovo Codice di condotta etico-deontologica

Tributaristi (Int) ha approvato all’unanimità il nuovo Codice di condotta etico-deontologica. Il Codice di condotta risalente al febbraio 2013, obbligatorio ai sensi delle Legge 42013, è stato integrato con maggiori attenzioni sulle responsabilità del tributarista iscritto all’Int, senza però tralasciare i diritti dei professionisti che lo devono applicare . 🔗 (Adnkronos) – Il Consiglio nazionale dell’Istituto nazionale(Int) haall’unanimità ildi. Ildirisalente al febbraio 2013, obbligatorio ai sensi delle Legge 42013, è stato integrato con maggiori attenzioni sulle responsabilità del tributarista iscritto all’Int, senza però tralasciare i diritti dei professionisti che lo devono applicare . 🔗 Periodicodaily.com

