Treviso il bar che introduce la tassa sulla bestemmia e riesce a raccogliere 200 euro per beneficenza

bestemmia, con tanto di multa e un euro che va in beneficenza. L’iniziativa del Bar Mexico di Lutrano, frazione di Fontanelle (Treviso), nel cuore del Veneto, sta diventando virale. Ogni “intercalare” tanto in uso nella zona, ha un prezzo e il pagamento va ai più fragili della comunità. In poco tempo sono stati raggiunti duecento euro, interamente devoluti all’associazione locale “La Fonte“, che si dedica del trasporto di malati oncologici e dell’assistenza agli anziani.Il cartello è ancora appeso (perché altra beneficenza può esser fatta)Della vicenda ne parla Oggi Treviso. L’idea, mutuata da un bar di Castello di Godego, ha portato nel tempo alla formazione di un piccolo fondo solidale. Il cartello resta appeso, spiega il quotidiano, anche perché altri soldi possono esser raccolti. 🔗 Un caffè? Una, con tanto di multa e unche va in. L’iniziativa del Bar Mexico di Lutrano, frazione di Fontanelle (), nel cuore del Veneto, sta diventando virale. Ogni “intercalare” tanto in uso nella zona, ha un prezzo e il pagamento va ai più fragili della comunità. In poco tempo sono stati raggiunti duecento, interamente devoluti all’associazione locale “La Fonte“, che si dedica del trasporto di malati oncologici e dell’assistenza agli anziani.Il cartello è ancora appeso (perché altrapuò esser fatta)Della vicenda ne parla Oggi. L’idea, mutuata da un bar di Castello di Godego, ha portato nel tempo alla formazione di un piccolo fondo solidale. Il cartello resta appeso, spiega il quotidiano, anche perché altri soldi possono esser raccolti. 🔗 Open.online

