locale è stato chiuso dalla Questura a causa di una lunga serie di episodi di violenza avvenuti nelle vicinanze. Il titolare, Halil Meral, e la sua famiglia, compreso il figlio di appena 20 mesi, sono stati vittime di aggressioni. Lui aveva sporto denuncia per ben quattro volte ma è stato penalizzato con una settimana di mancati incassi. Tuttavia, spiega la decisione di sospendere la licenza non è legata solo a questi episodi, ma anche al coinvolgimento di alcuni dipendenti del locale in risse violente. "La priorità è la sicurezza dei cittadini", spiega Alessandra Simone, questore di Treviso 🔗Tgcom24.mediaset.it Tgcom24.mediaset.it - Treviso, denuncia risse davanti al suo ristorante: locale chiuso Il suoè statodalla Questura a causa di una lunga serie di episodi di violenza avvenuti nelle vicinanze. Il titolare, Halil Meral, e la sua famiglia, compreso il figlio di appena 20 mesi, sono stati vittime di aggressioni. Lui aveva sportoper ben quattro volte ma è stato penalizzato con una settimana di mancati incassi. Tuttavia, spiega la decisione di sospendere la licenza non è legata solo a questi episodi, ma anche al coinvolgimento di alcuni dipendenti delinviolente. "La priorità è la sicurezza dei cittadini", spiega Alessandra Simone, questore di

Treviso, denuncia risse davanti al suo ristorante: locale chiuso

Il locale di Halil Meral chiuso a Treviso per episodi di violenza e coinvolgimento dei dipendenti in risse - La questura di Treviso chiude temporaneamente il locale di Halil Meral dopo episodi violenti e risse coinvolgenti dipendenti, per garantire la sicurezza pubblica e tutelare la comunità. 🔗gaeta.it

