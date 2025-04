Trevisani applaude | Stagione fighissima dell’Inter Meglio una squadra che gioca per tre trofei che…

Trevisani ha detto la sua sul momento dell’Inter di Simone Inzaghi: il commento del telecronista sui nerazzurriTrevisani ha detto la sua sul momento dell‘Inter di Simone Inzaghi verso il Barcellona. Il suo commento nel podcast Fontana di Trevi:IL COMMENTO – «Io tendo al tuttapposter: perché non c’è una cosa più bella se tifi una squadra di arrivare al 20 aprile dentro a tutte le competizioni, trovo che sia una cosa fighissima. Ho trovato che l’anno scorso la serenità con cui l’Inter ha accettato la sconfitta con l’Atletico ai rigori e l’eliminazione con il Bologna fosse una cosa da piccola squadra»Poi ha vinto la Seconda Stella: bravi. Io preferisco che una squadra giochi per vincere tre titoli sempre se lo può fare: soprattutto dal punto di vista del non accontentarsi di vincerne uno. 🔗 Internews24.com - Trevisani applaude: «Stagione fighissima dell’Inter. Meglio una squadra che gioca per tre trofei che…» ha detto la sua sul momentodi Simone Inzaghi: il commento del telecronista sui nerazzurriha detto la sua sul momento dell‘Inter di Simone Inzaghi verso il Barcellona. Il suo commento nel podcast Fontana di Trevi:IL COMMENTO – «Io tendo al tuttapposter: perché non c’è una cosa più bella se tifi unadi arrivare al 20 aprile dentro a tutte le competizioni, trovo che sia una cosa. Ho trovato che l’anno scorso la serenità con cui l’Inter ha accettato la sconfitta con l’Atletico ai rigori e l’eliminazione con il Bologna fosse una cosa da piccola»Poi ha vinto la Seconda Stella: bravi. Io preferisco che unagiochi per vincere tre titoli sempre se lo può fare: soprattutto dal punto di vista del non accontentarsi di vincerne uno. 🔗 Internews24.com

