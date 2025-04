Trentin Jr dal Mondiale all' Italiano Terra

Trentin è già tempo di resettare e di focalizzarsi su un nuovo impegno nel Campionato Italiano Rally Terra. All'orizzonte è in arrivo il Rally Adriatico, terzo atto della. 🔗 Trevisotoday.it - Trentin Jr. dal Mondiale all'Italiano Terra Nemmeno il tempo di godersi il coronamento di un sogno, quello di debuttare nel FIA World Rally Championship, che per Giovanniè già tempo di resettare e di focalizzarsi su un nuovo impegno nel CampionatoRally. All'orizzonte è in arrivo il Rally Adriatico, terzo atto della. 🔗 Trevisotoday.it

Cosa riportano altre fonti

Islas Canarias, Trentin Jr. alla prima mondiale - Tutto è pronto, manca davvero poco al debutto più atteso dell'anno, quello nel FIA World Rally Championship con un Giovanni Trentin scalpitante. Il giovane pilota di Montebelluna sarà della partita nel WRC Rally Islas Canarias, quarta tappa della massima serie planetaria per la disciplina che... 🔗trevisotoday.it

LIVE Nuoto, Campionati Italiani 2025 in DIRETTA: Sara Curtis inarrestabile! Record italiano e pass mondiale, tris di Bacico nel dorso - CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 19.53: Per oggi è tutto, graziue per averci seguito e appuntamento a domattina alle 10 per l’ultima sessione di batterie. Buona serata! 19.50: Conferma di Sara Curtis in questa quarta giornata degli Assoluti in cui solo la velocista ha staccato il pass per Singapore nei 50 stile libero. Bene D’Ambrosio nei 200 stile libero, con un ottimo Megli., ritrovato Burdisso, vincitore dei 100 farfalla, in crescita due giovani, Borrelli e Mantegazza 19. 🔗oasport.it

Marca, debutto rinviato per Trentin Jr - È durata pochi chilometri la prima esperienza di Giovanni Trentin su asfalto con la Skoda Fabia RS Rally2 di Delta Rally, costretto ad abbandonare la compagnia sul primo passaggio del “Monte Cesen” per una toccata senza appello. Così si è conclusa la prima apparizione del giovane portacolori di... 🔗trevisotoday.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Trentin Jr. sfiora la top ten all'Islas Canarias - Il debutto mondiale del giovane portacolori di MT Racing e di ACI Team Italia, alla prima su asfalto con una Rally2, è da considerarsi più che positivo. 🔗trevisotoday.it

Islas Canarias, Trentin Jr. alla prima mondiale - Il giovane portacolori di MT Racing e di ACI Team Italia è pronto a calcare il palcoscenico numero uno, quello del FIA World Rally Championship. 🔗trevisotoday.it