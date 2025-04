Trenord | le soppressioni parziali incluse negli indennizzi per i viaggiatori

indennizzi ai viaggiatori. In particolare, dal mese di febbraio Trenord conteggerà anche le soppressioni parziali nel calcolo dell'indennizzo ai titolari di abbonamento mensile o annuale. Una scelta opportuna. 🔗 Sondriotoday.it - Trenord: le soppressioni parziali incluse negli indennizzi per i viaggiatori

"Il report di Trenord per il 2004 non rivela ritardi e soppressioni" - Il rapporto relativo agli indicatori e i livelli minimi di trasparenza del servizio delle 42 tratte ferroviarie della Lombardia costantemente monitorate – che al superamento della soglia dello standard del 10% danno diritto a un indennizzo per i titolari di abbonamenti mensili e annuali – non rivela come siano andate le cose nel 2024. Il report indica infatti gli obiettivi annuali per le singole tratte ma al consuntivo con relativo bilancio figura solo un “n. 🔗ilgiorno.it

Treni: la Lombardia valuta gli indennizzi per soppressioni parziali - "In Lombardia siamo pronti a rivedere i criteri che regolano alcuni meccanismi che disciplinano la materia degli indennizzi ai viaggiatori, qualora fossero individuate anomalie o imperfezioni nel sistema attualmente applicato". È quanto ha affermato Franco Lucente, assessore ai trasporti e... 🔗sondriotoday.it

"Trenord taglia fermate a Osnago e Airuno": pendolari su tutte le furie - Trenord elimina le fermate di Osnago e Airuno in alcune corse sulla linea S8 Lecco-Carnate-Milano Porta Garibaldi: i pendolari, su tutte le furie, denunciano l'assenza di preavviso e giustificazioni, rimarcando di avere appreso dell'iniziativa soltanto dal sito di Trenord. "In particolare, a... 🔗leccotoday.it

Soppressioni parziali treni lombardi incluse in calcolo indennizzi - Milano, 29 apr. (askanews) – “In Lombardia abbiamo deciso di rivedere alcuni meccanismi che regolano la materia degli indennizzi ai viaggiatori. In particolare, dal mese di febbraio Trenord conteggerà ... 🔗askanews.it

Lombardia: Lucente, soppressioni parziali incluse in calcolo indennizzi - (FERPRESS) – Milano, 29 APR – “In Lombardia abbiamo deciso di rivedere alcuni meccanismi che regolano la materia degli indennizzi ai viaggiatori. In particolare, dal mese di febbraio Trenord contegger ... 🔗ferpress.it

Soppressioni anche parziali dei treni: cambiano gli indennizzi in Regione Lombardia - Per venire incontro alle esigenze dei pendolari e per "compensare" i disagi che si possono vivere per le soppressioni anche parziali, Regione Lombardia ha deciso di mettere mano al sistema che regolam ... 🔗primalamartesana.it