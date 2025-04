Treni stop di quattro giorni per lavori

Treni per 4 giorni. La circolazione ferroviaria sarà sospesa tra Gallarate e Sesto Calende da giovedì a domenica. A comunicarlo è Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo Fs): lo stop è necessario per poter eseguire importanti lavori di potenziamento tecnologico sulla linea Milano-Domodossola. Gli interventi, propedeutici all'installazione del nuovo sistema Ertms (European Rail Traffic Management System), riguarderanno sia i Treni regionali sia quelli a lunga percorrenza. Il sistema Ertms, già utilizzato sulle linee dell'alta velocità, garantirà una maggiore affidabilità dell'infrastruttura, migliorando la regolarità del traffico ferroviario e la qualità del servizio. Il nuovo apparato permetterà anche una riduzione dei costi di gestione e manutenzione rispetto ai sistemi tradizionali. Il valore complessivo dell'investimento è di circa 120 milioni, finanziati anche con fondi del Pnrr.

