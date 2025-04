Treni in Lombardia soppressioni parziali conteggiate negli indennizzi | la novità di Regione e Trenord

Ecodibergamo.it - Treni in Lombardia, soppressioni parziali conteggiate negli indennizzi: la novità di Regione e Trenord L’assessore Lucente: «Tutela dei viaggiatori al centro, adeguamento alle indicazioni dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti». 🔗 Ecodibergamo.it

Treni: la Lombardia valuta gli indennizzi per soppressioni parziali - "In Lombardia siamo pronti a rivedere i criteri che regolano alcuni meccanismi che disciplinano la materia degli indennizzi ai viaggiatori, qualora fossero individuate anomalie o imperfezioni nel sistema attualmente applicato". È quanto ha affermato Franco Lucente, assessore ai trasporti e... 🔗sondriotoday.it

Treni in Lombardia, consegnati i 51 nuovi Donizetti. Lucente festeggia, i pendolari meno - Milano, 10 febbraio 2025 – “In Lombardia sono stati consegnati tutti i 51 nuovi treni “Donizetti”. Così l’assessore regionale ai Trasporti e Mobilità sostenibile, Franco Lucente, conferma soddisfatto che entro la fine del 2025 “la rivoluzione della mobilità voluta dalla Regione consentirà di avere un servizio ferroviario locale effettuato esclusivamente con treni nuovi, confortevoli e moderni”. Si punta a decongestionare il capoluogo lombardo “Come stanno dimostrando i dati, l’immissione dei “Donizetti”, dei ‘Colleoni’ e dei “Caravaggio” sta migliorando sensibilmente le performance in ... 🔗ilgiorno.it

Treni in Lombardia, le aggressioni al personale sono diminuite del 50%. Calano anche i furti ai passeggeri - I treni in Lombardia non sono sicuri? Non è cosi guardando i numeri pubblicati nell’ultimo report di Fs sulla sicurezza. Nel 2024 le aggressioni al personale ferroviario sono diminuite del 38%, passando dalle 26 del 2023 alle 16 del 2024. Dati incoraggianti anche nel primo mese del 2025, con un decremento del 50% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. I furti ai viaggiatori sono diminuiti del 24% in tutta la regione Lombardia e nella sola stazione di Milano Centrale sono diminuiti del 40%. 🔗ilgiorno.it

Treni in Lombardia, soppressioni parziali conteggiate negli indennizzi: la novità di Regione e Trenord - L’assessore Lucente: «Tutela dei viaggiatori al centro, adeguamento alle indicazioni dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti». 🔗ecodibergamo.it

Soppressioni parziali treni lombardi incluse in calcolo indennizzi - Milano, 29 apr. (askanews) – “In Lombardia abbiamo deciso di rivedere alcuni meccanismi che regolano la materia degli indennizzi ai viaggiatori. In particolare, dal mese di febbraio Trenord conteggerà ... 🔗askanews.it

Trenord conteggerà anche le soppressioni parziali nel calcolo del “bonus” per i pendolari - L'annuncio di Franco Lucente, assessore ai Trasporti e Mobilità sostenibile di Regione Lombardia, sulla modifica introdotta a partire dai calcoli per il mese di febbraio ... 🔗varesenews.it