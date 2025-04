Tre cuccioli abbandonati salvati dai carabinieri in Irpinia prima che venissero investiti

Tre cuccioli di cane salvati da morte certa dai carabinieri a Marzano di Nola: erano stati abbandonati senza acqua e cibo nei pressi di una strada veicolare.

Tre cuccioli abbandonati salvati dai Carabinieri: ora al sicuro in una struttura - Tempo di lettura: < 1 minutoNel corso di un servizio di perlustrazione svolto a Marzano di Nola in orario mattutino, la pattuglia della locale Stazione Carabinieri è stata avvicinata da una donna che chiedeva aiuto, segnalando la presenza di tre cuccioli di cane abbandonati in un terreno adiacente alla sede stradale. I militari dell’Arma si sono recati nel punto indicato dalla donna e hanno accertato la presenza degli animali, in evidente stato di denutrizione. 🔗anteprima24.it

