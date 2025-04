Tre candidati sindaco a Castelluccio dei Sauri | i nomi degli aspiranti consiglieri nelle liste di Azzone Di Flumeri e Del Priore

sindaco da ottobre, dopo le dimissioni rassegnate da Giovanni Di Francesco, Castelluccio dei Sauri torna alle urne il 25 e 26 maggio. Non si ripresenta nessuno dell'area di riferimento dell'ex primo cittadino.Dopo qualche anno fermo ai box, invece, torna l'ex sindaco Antonio Del Priore.

