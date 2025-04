Tre appuntamenti per la Giornata Giubilare diocesana dei lavoratori e imprenditori

Triplo appuntamento per il Giubileo diocesano dei lavoratori, promosso dalla Diocesi di Cerreto Sannita-Telese-Sant'Agata de' Goti, insieme a Progetto Policoro (Caritas). Dal 30 aprile al 1° maggio la Chiesa celebra con veglie, messa e testimonianze.

