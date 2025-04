Travolta da un' auto pirata il figlio | Aiutatemi a trovare chi ha investito mia mamma

auto si è allontanata scappando e al momento non abbiamo elementi sufficienti per identificarla. Se qualcuno ha visto qualcosa, ha scattato delle foto o ha qualsiasi. 🔗 Trevisotoday.it - Travolta da un'auto pirata, il figlio: «Aiutatemi a trovare chi ha investito mia mamma» "Lunedì mattina, in via Roma a Mogliano, mia madre è stata investita mentre era in bicicletta. Purtroppo la persona alla guida dell'si è allontanata scappando e al momento non abbiamo elementi sufficienti per identificarla. Se qualcuno ha visto qualcosa, ha scattato delle foto o ha qualsiasi. 🔗 Trevisotoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

San Martino Siccomario, identificato il pirata che ha investito madre e figlio di 9 anni in bici. Ha finto il furto dell’auto - San Martino Siccomario (Pavia), 3 aprile 2025 – Dovrà rispondere penalmente non solo di omissione di soccorso e di lesioni personali colpose, ma anche di guida senza patente e pure di simulazione di reato, per aver denunciato un finto furto dell'auto. D.R., 29enne di Pavia, è stato identificato dai carabinieri come l'automobilista alla guida della Toyota Yaris che nel pomeriggio di martedì 1 aprile, in via Gravellone a San Martino Siccomario, ha investito la bicicletta con in sella una donna 32enne nigeriana che trasportava anche il figlio di 9 anni, finiti entrambi in ospedale, per fortuna ... 🔗ilgiorno.it

Travolta da un'auto pirata, troppo gravi le lesioni: Laika non c'è più - Non ce l'ha fatta Laika, la cagnolina che domenica 9 febbraio è stata travolta da un'auto (che non si è fermata) sulla via Emilia Parmense tra Roveleto e Fontana Fredda. A soccorrerla un equipaggio del 118 a bordo un’ambulanza dell’Azienda Usl di Piacenza, di rientro dall’ospedale di Parma. Ha... 🔗parmatoday.it

Addio a Noemi Fiordilino la ragazza travolta e uccisa nella notte da un'auto pirata: "Era piena di vita" - Si chiamava Noemi Fiordilino la giovane di soli 20 anni che, nella notte tra sabato e domenica, ha perso la vita in un tragico incidente. Erano le 2.28 quando, in via San Giuseppe, tra Limido Comasco e Lurago Marinone, un'auto pirata l'ha travolta, trascinandola per cinquanta metri prima di... 🔗quicomo.it

Altre fonti ne stanno dando notizia

Travolta da un'auto pirata, il figlio: «Aiutatemi a trovare chi ha investito mia mamma»; Travolta da un'auto pirata mentre attraversa la strada, l'appello del figlio: «Aiutatemi a trovare chi è stato; Como, soccorre un animale in strada: 20enne travolta e uccisa | Arrestato poco dopo il pirata, positivo all'alcoltest e con un piede ingessato; Milano, investe sulle strisce mamma e figlio disabile in carrozzina e poi scappa: arrestato il pirata. 🔗Aggiornamenti pubblicati da altri media

Travolta da un'auto pirata mentre attraversa la strada, l'appello del figlio: «Aiutatemi a trovare chi è stato» - MOGLIANO - «Aiutatemi a trovare chi ha investito mia mamma». Questo il grido di aiuto del figlio di Florinda Trieshi, 42enne che stamattina (28 aprile) è stata investita ... 🔗ilgazzettino.it

Auto investe madre e figlio, portati in ospedale. Si cerca il pirata della strada - Momenti di paura nel Pavese dove una donna ed il figlio sono stati travolti da un’auto pirata mentre si trovavano in bici. É stata avviata una caccia all’uomo per individuare il responsabile ... 🔗notizie.it

Bambina di 7 anni investita da un pirata fuori da scuola, è caccia al guidatore in fuga - Una bambina è stata investita da un'auto pirata all'uscita di scuola a soli 7 anni. È successo intorno alle 13 di lunedì 14 aprile di fornte all'istituto di ... 🔗msn.com