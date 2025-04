Thesocialpost.it - “Trascinato così, era rimasto bloccato”. Una morte orribile, il corpo scoperto dai colleghi

Un altro incidente mortale sul lavoro scuote l’Italia e riaccende l’allarme sicurezza nei cantieri. Un giovane operaio ha perso la vita in circostanze drammatiche mentre era impegnato nelle sue mansioni quotidiane.Leggi anche: Tomba di Papa Francesco, l’errore dell’incisione spiegato dagli esperti di marmoLa dinamica è ancora al vaglio degli inquirenti, ma ciò che è certo è che la vittima non ha avuto scampo. Il lavoratore sarebbeincastrato in un macchinario in movimento, che lo avrebbe colpito con una forza tale da non lasciargli alcuna possibilità di salvezza.Il dramma si è consumato in un cantiere edile a Soresina, in provincia di Cremona. La vittima è un operaio di 35 anni, gruista di origine egiziana, residente in provincia di Brescia. L’uomo si trovava nei pressi del suo Bobcat quando, secondo i primi accertamenti, avrebbe azionato per errore la benna nel tentativo di recuperare qualcosa all’interno dell’abitacolo. 🔗 Thesocialpost.it