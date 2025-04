Lanazione.it - Tramvia, posati i primi binari della linea per Bagno a Ripoli

Firenze, 29 aprile 2025 – “Penso che oggi sia una giornata molto importante: a meno di un anno dall'inizio dei cantieri”ria per, “stiamo già posando iin viale Europa”. Lo ha dichiarato la sindaca di Firenze, Sara Funaro, a margineposa dei.Funaro ha spiegato che "l'obiettivo è provare a mantenere i tempi e viaggiare spediti. Siamo consapevoli che quando ci sono cantieri così impattanti creano un disagio ai cittadini e noi vogliamo che questo disagio sia il più corto possibile nel tempo per arrivare a realizzare una delle opere più importanti in città. Per ora il cantiere sta andando avanti regolarmente, il nostro auspicio è che possa continuare così”."Noi lavoriamo quotidianamente per far in modo che i tempi vengano rispettati – ha detto l'assessore alla mobilità e alladel Comune di Firenze Andrea Giorgio – All'aggiornamento di oggi abbiamo fatto il punto su tutti i cantieri e anche sui parcheggi scambiatori che sono un'esigenza sentita dai fiorentini. 🔗 Lanazione.it