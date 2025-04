Tragico incidente sul lavoro a Soresina | Muore un operaio di 35 anni

Un operaio di 35 anni ha perso la vita oggi in un incidente sul lavoro avvenuto in un cantiere edile a Soresina, in provincia di Cremona. La vittima, un gruista di origine egiziana residente nel Bresciano, si trovava accanto al proprio mezzo quando, secondo una prima ricostruzione, avrebbe azionato involontariamente la benna di un Bobcat nel tentativo di recuperare un oggetto dall'abitacolo.Il braccio meccanico lo avrebbe agganciato, trascinandolo verso il basso. L'intervento dei colleghi non è stato sufficiente: l'uomo è morto sul colpo.Indagini in CorsoSul luogo dell'incidente sono intervenuti i carabinieri di Soresina e Cremona, insieme agli ispettori dell'Ats, per accertare la dinamica esatta dei fatti. Le autorità stanno verificando eventuali mancanze nei protocolli di sicurezza e responsabilità operative.

