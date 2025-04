Tragico incidente in cantiere | muore operaio di 35 anni

Un operaio di 35 anni, residente nel Bresciano, ha perso la vita mentre lavorava in un cantiere edile a Soresina, in provincia di Cremona. La tragedia si è consumata poco prima delle 15 di oggi, martedì 29 aprile, all'interno di un parcheggio in via Biasini.

