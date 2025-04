Tragico epilogo per le ricerche dell’uomo scomparso da due giorni da Prato

Prato, con il coinvolgimento di polizia, comandi provinciali dei carabinieri, guardia di finanza, comando del gruppo carabinieri forestali, vigili del fuoco, polizia ferroviaria, Comuni di Prato e di Vernio e coordinamento provinciale dei volontari di protezione civile.Le attività di ricerca, proseguite senza sosta anche nella notte, si sono da subito concentrate nell'area del territorio comunale di Vernio, dove era stata ritrovata l'autovettura del signor Dreoni e, in particolare, nella zona dell'Alpe di Cavarzano, dove sono confluite, oltre alle squadre dei volontari di protezione civile dei Comuni di Prato e di Vernio, l'associazione Carabinieri in congedo della Val di Bisenzio, personale della Croce Rossa Italiana e della Misericordia di Vernio, della Vab della Val di Bisenzio, del Gruppo Cacciatori di San Quirico e di Montepiano, e il personale volontario della Pro Loco di Cavarzano.

