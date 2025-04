Tragedia nel Sannio | uomo trovato morto in auto

Tragedia a Morcone dove un uomo di 69 anni è stato trovato senza vita all’interno di un’auto parcheggiata in un’area boschiva del paese. A lanciare l’allarme è stata una passante che ha notato il veicolo e si è avvicinata per controllare.Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita per i rilievi del caso. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale San Pio di Benevento, dove sarà sottoposta agli accertamenti medico-legali per chiarire le cause del decesso. Secondo una prima ipotesi, si tratterebbe di un arresto cardiaco.L'articolo Tragedia nel Sannio: uomo trovato morto in auto proviene da Anteprima24.it. 🔗 Anteprima24.it - Tragedia nel Sannio: uomo trovato morto in auto Tempo di lettura: < 1 minutoa Morcone dove undi 69 anni è statosenza vita all’interno di un’parcheggiata in un’area boschiva del paese. A lanciare l’allarme è stata una passante che ha notato il veicolo e si è avvicinata per controllare.Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Cerreto Sannita per i rilievi del caso. La salma è stata trasferita all’obitorio dell’ospedale San Pio di Benevento, dove sarà sottoposta agli accertamenti medico-legali per chiarire le cause del decesso. Secondo una prima ipotesi, si tratterebbe di un arresto cardiaco.L'articolonelinproviene da Anteprima24.it. 🔗 Anteprima24.it

Le notizie più recenti da fonti esterne

Tragedia nel Sannio, uomo trovato senza vita nella sua abitazione: indagano i carabinieri - Tempo di lettura: < 1 minutoRitrovato un uomo senza vita all’interno della camera da letto dai suoi familiari. Il fatto è accaduto a Baselice nel cuore della notte appena trascorsa. La morte sarebbe sopravvenuta in seguito ad un gesto autolesionistico. Accanto al cadavere, infatti, è stato ritrovato un fucile ed a quanto si è appreso sul corpo sarebbe stata rinvenuta una ferita compatibile con un colpo d’arma da fuoco. 🔗anteprima24.it

Tragedia a Muggiò: trovato il cadavere di un uomo - Tragedia a Muggiò: ritrovato il cadavere di un uomo. Al momento è ancora avvolto nel mistero il ritrovamento del corpo, ormai privo di vita, di un uomo nei pressi della Cascina Prati. Il ritrovamento è avvenuto ieri sera, mercoledì 12 marzo. È scattata immediatamente la macchina dei soccorsi... 🔗monzatoday.it

Tragedia sui binari a Rho Fiera: uomo trovato morto - Il cadavere di un uomo di circa 45 anni è stato rinvenuto vicino ai binari della stazione di Rho Fiera (Milano), in direzione Varese, intorno alle 11:30 di giovedì. Sul posto sono intervenuti i soccorritori dell’Areu, la polizia ferroviaria, i vigili del fuoco e il personale Rfi, ma per la vittima non c’era più nulla [...] 🔗ilnotiziario.net

Su questo argomento da altre fonti

Tragedia nel Sannio: uomo trovato morto in auto; Tragedia nel Sannio, uomo trovato senza vita nella sua abitazione: indagano i carabinieri; San Giorgio del Sannio, 60enne si toglie la vita: trovato il corpo in un terreno; Giallo a Sant’Agata: precipita da 12 metri, muore 49enne. 🔗Su questo argomento da altre fonti

Benevento, fumo in casa: anziano trovato morto vicino vano caldaia - Tragedia nella serata di oggi in contrada Cancelleria, alle porte di Benevento, dove un anziano è stato trovato morto in casa. L’uomo era riverso a terra nei pressi del vano caldaia. L’allarme è scat ... 🔗ntr24.tv