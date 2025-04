Tragedia familiare a San Gregorio di Catania | imprenditore uccide il figlio durante una lite

durante una festa privata, un litigio tra padre e figlio degenera in Tragedia: il giovane muore sotto i colpi di pistola. Ferito anche un amico. Indagano i carabinieri.San Gregorio di Catania, 29 aprile 2025 — Una serata che doveva essere di festa si è trasformata in Tragedia a San Gregorio di Catania, dove un imprenditore sessantenne ha ucciso il figlio di 23 anni al culmine di una violenta lite scoppiata durante una festa privata.Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il dramma si è consumato nella tarda serata di ieri. durante l'evento, per motivi ancora in fase di accertamento, tra padre e figlio è nato un acceso diverbio che sarebbe rapidamente degenerato. L'uomo ha estratto un'arma da fuoco e ha fatto fuoco contro il giovane, colpendolo mortalmente.Nel caos della sparatoria, un amico del ragazzo è stato ferito di striscio al tallone da un colpo vagante.

