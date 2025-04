Tragedia Faito Thabet si sveglia dal coma Unico superstite chiede | Dov’è mia sorella Janan?

Dov’è Janan?». Queste, secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, le prime parole di Thabet Suliman, 23enne arabo-israeliano, Unico sopravvissuto alla Tragedia della funivia del Faito quando giovedì santo è precipitata la sua cabina, con all’interno anche sua sorella, morta invece sul colpo. Suo fratello Mohammed, medico internista di Tel Aviv, ha provato a calmarlo, in quel letto all’Ospedale del Mare. Il giovane, studente in Ingegneria, è rimasto in coma farmacologico. Ora sta riprendendo lentamente le sue funzioni ma, sottolinea il quotidiano, ha una sorta di parziale amnesia.Thabet e Janan, il viaggio tra Roma e Napoli e quella decisione per la funiviaNei prossimi giorni Mohammed ritornerà a Tel Aviv e al fianco di Thabet arriverà il padre, rimasto finora in Israele insieme alla madre per seguire gli altri tre figli. 🔗 ?». Queste, secondo quanto riporta Il Corriere della Sera, le prime parole diSuliman, 23enne arabo-israeliano,sopravvissuto alladella funivia delquando giovedì santo è precipitata la sua cabina, con all’interno anche sua, morta invece sul colpo. Suo fratello Mohammed, medico internista di Tel Aviv, ha provato a calmarlo, in quel letto all’Ospedale del Mare. Il giovane, studente in Ingegneria, è rimasto infarmacologico. Ora sta riprendendo lentamente le sue funzioni ma, sottolinea il quotidiano, ha una sorta di parziale amnesia., il viaggio tra Roma e Napoli e quella decisione per la funiviaNei prossimi giorni Mohammed ritornerà a Tel Aviv e al fianco diarriverà il padre, rimasto finora in Israele insieme alla madre per seguire gli altri tre figli. 🔗 Open.online

Tragedia funivia del Monte Faito, si è svegliato l’unico sopravvissuto Thabet Suliman: “Collabora con i medici” - Thabet Suliman si è svegliato. Il 23enne è ricoverato all'ospedale del Mare di Napoli dal 17 aprile scorso, quando la funivia del Monte Faito è crollata causando la morte di quattro persone. Lui è l'unico che è sopravvissuto.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Tragedia del faito: si sveglia dal coma il turista 23enne unico sopravvissuto - "Il paziente coinvolto nel grave incidente del Faito dopo la sospensione della sedazione è sveglio e collaborante". L'annuncio viene dall'Asl Napoli 1 Centro diretta da Ciro Verdoliva, che aggiunge: "In netto miglioramento i parametri respiratori. Permangono ancora i parametri renali in riserbo... 🔗napolitoday.it

Funivia Faito e funivia Mottarone, sindaca Stresa: “Amarezza, nostra tragedia non ha fatto scuola” - “Quanta amarezza”. Commenta così a LaPresse Marcella Severino, sindaca di Stresa, le immagini che arrivano dalla funivia del monte Faito, nel cui crollo sono morte quattro persone. A Stresa, il 23 maggio 2023, una cabina della funivia del Mottarone è caduta per la rottura della fune traente e nel disastro sono morte 14 persone. “Subito tutti abbiamo rivissuto quei momenti tragici. Quello che mi spiace è che la nostra tragedia non ha fatto scuola. 🔗lapresse.it

