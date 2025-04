Tragedia della funivia del Faito Thabet Suliman si risveglia | come sta l' unico sopravvissuto e la richiesta

Tragedia funivia del Monte Faito, si è svegliato l’unico sopravvissuto Thabet Suliman: “Collabora con i medici” - Thabet Suliman si è svegliato. Il 23enne è ricoverato all'ospedale del Mare di Napoli dal 17 aprile scorso, quando la funivia del Monte Faito è crollata causando la morte di quattro persone. Lui è l'unico che è sopravvissuto.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Funivia Faito e funivia Mottarone, sindaca Stresa: “Amarezza, nostra tragedia non ha fatto scuola” - “Quanta amarezza”. Commenta così a LaPresse Marcella Severino, sindaca di Stresa, le immagini che arrivano dalla funivia del monte Faito, nel cui crollo sono morte quattro persone. A Stresa, il 23 maggio 2023, una cabina della funivia del Mottarone è caduta per la rottura della fune traente e nel disastro sono morte 14 persone. “Subito tutti abbiamo rivissuto quei momenti tragici. Quello che mi spiace è che la nostra tragedia non ha fatto scuola. 🔗lapresse.it

