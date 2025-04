Tragedia al campo estivo in Illinois | auto si schianta quattro morti

quattro persone sono morte, tra cui alcuni bambini, e diverse altre sono rimaste ferite dopo che un'auto si è schiantata in un campo estivo a Chatham, in Illinois. Lo riferisce la Cnn.La polizia è intervenuta dopo che un veicolo ha attraversato il lato est del campo estivo Ynot. L'auto ha investito diverse persone all'esterno dell'edificio: è entrata attraverso la sua parte est e uscita dal lato ovest.Si ritiene che le vittime abbiano un'età compresa tra i 4 e i 18 anni. L'autista, unico occupante del mezzo, è rimasto illeso ed è stato portato in un ospedale locale per accertamenti. Ignoto per ora il motivo del suo operato. Quotidiano.net - Tragedia al campo estivo in Illinois: auto si schianta, quattro morti Leggi su Quotidiano.net persone sono morte, tra cui alcuni bambini, e diverse altre sono rimaste ferite dopo che un'si èta in una Chatham, in. Lo riferisce la Cnn.La polizia è intervenuta dopo che un veicolo ha attraversato il lato est delYnot. L'ha investito diverse persone all'esterno dell'edificio: è entrata attraverso la sua parte est e uscita dal lato ovest.Si ritiene che le vittime abbiano un'età compresa tra i 4 e i 18 anni. L'autista, unico occupante del mezzo, è rimasto illeso ed è stato portato in un ospedale locale per accertamenti. Ignoto per ora il motivo del suo operato.

Ne parlano su altre fonti

Illinois, auto in campo estivo: 4 morti - 2.53 Quattro persone sono morte, tra cui alcuni bambini, e diverse altre sono rimaste ferite dopo che un'auto si è schiantata in un campo estivo a Chatham in Illinois. Lo riferisce la Cnn. L'auto ha investito diverse persone all'esterno dell'edificio: è entrata attraverso la sua parte est e uscita dal lato ovest. Si ritiene che le vittimeabbiano un'età compresa tra i 4 e i 18 anni. L'autista, unico occupante del mezzo, è rimasto illeso ed è stato portato in ospedale per accertamenti. 🔗servizitelevideo.rai.it

Tragedia a Campo Sacro: trovato morto il direttore del supermercato - TRIESTE - È stato trovato morto ieri sera il direttore del supermarket "Metà" di Campo Sacro, nel comune di Sgonico. Come riporta Il Piccolo, il personale del negozio ha trovato il corpo martedì sera, 22 aprile, in un magazzino del locale. I soccorsi sono stati chiamati immediatamente, ma quando... 🔗triesteprima.it

Beppe Signori Academy, il campo estivo diretto dall'ex centravanti rossonero sbarca in città - Sarà presentato in una conferenza stampa, sabato 15 marzo alle ore 18 presso la Sala Rosa di via Galliani a Foggia, il campo estivo BS 188 Football Academy diretto da Beppe Signori, ex calciatore del Foggia Calcio che ha indossato la maglia rossonera per tre stagioni, due giocate in Serie B e una... 🔗foggiatoday.it

Se ne parla anche su altri siti

Tragedia al campo estivo in Illinois: auto si schianta, quattro morti; Tragedia al campo estivo in Emilia, muore a 13 anni dopo 8 giorni di coma. Choc a Salice; Morta la bambina di sei anni soccorsa in piscina a La Spezia. Tragedia al campo estivo; Malore in piscina durante il campo estivo, Elisa morta a 13 anni dopo 8 giorni di coma. 🔗Ulteriori approfondimenti disponibili online

Usa: auto su campo estivo in Illinois, 4 morti e diversi feriti - Quattro persone sono morte, tra cui alcuni bambini, e diverse altre sono rimaste ferite dopo che un'auto si è schiantata in un campo estivo a Chatham, in Illinois. Lo riferisce la Cnn. (ANSA) ... 🔗ansa.it

Auto travolge un campo estivo a chatham illinois, morte quattro persone tra cui bambini - un’auto invade il campo estivo ynot a chatham, illinois, causando quattro morti tra cui bambini e diversi feriti; indagini in corso per chiarire le cause dell’incidente e condizioni del conducente ... 🔗gaeta.it