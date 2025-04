Traffico in Costiera Amalfitana Ferrante Mit | Introdurre la Ztl la Regione si attivi

Introdurre la Ztl in Costiera Amalfitana per tutelare un’area così preziosa e renderla sempre più fruibile a livello turistico, raccogliendo le istanze espresse degli amministratori locali. Ora però la Regione ha il. 🔗 Salernotoday.it - Traffico in Costiera Amalfitana, Ferrante (Mit): "Introdurre la Ztl, la Regione si attivi" “Ho voluto promuovere personalmente l’approvazione della norma che consente dila Ztl inper tutelare un’area così preziosa e renderla sempre più fruibile a livello turistico, raccogliendo le istanze espresse degli amministratori locali. Ora però laha il. 🔗 Salernotoday.it

ANAS Campania, esodo di Pasqua e Primavera: aumento del traffico sulla Sorrentina e sull’Amalfitana - Anas in Campania – in vista dell’aumento dei flussi di traffico per gli spostamenti delle festività pasquali ed i ponti di primavera – potenzierà i presidi di personale su strada ed ha già calendarizzato l’esecuzione di interventi di manutenzione programmata a seguito del periodo festivo. L’obiettivo è quello di garantire una maggiore fluidità della circolazione e prevenire eventuali disagi. In particolare, come definito durante uno specifico Comitato Operativo per la Viabilità (C. 🔗zon.it

Settimana Santa, la Costiera Amalfitana protagonista del programma di Rai3 “In Cammino" - Andrà in onda giovedì 17 e venerdì 18 aprile alle 16:05 su Rai3, e domenica 20 alle ore 8, il programma “In Cammino” condotto da padre Enzo Fortunato e Giulia Nannini. Il viaggio televisivo attraversa le antiche tradizioni della Settimana Santa con tre puntate dedicate a Roma, alla Costiera... 🔗salernotoday.it

A Singapore con lo chef Armando Aristarco i sapori del mare e delle colline della Costiera Amalfitana - di Emilia Filocamo Far rivivere il concetto di Villeggiatura all’italiana partendo dai sapori: è questo l’obiettivo dell’evento Mandala Club x Belmond: A Taste of Italy che, cominciato il 14 gennaio scorso, proseguirà fino al 15 febbraio 2024 nell’esclusivo e prestigioso Mandala Club di Singapore. Gli chef di quattro delle splendide proprietà Belmond in Italia, delizieranno con creazioni e virtuosismi culinari il palato degli ospiti del Mandala e della stampa invitata. 🔗ildenaro.it

Traffico in Costiera Amalfitana, Ferrante (Mit): "Introdurre la Ztl, la Regione si attivi" - Ferrante: "Attendiamo che la Regione faccia la sua parte per cogliere la straordinaria opportunità offerta dalla Ztl che abbiamo reso finalmente realtà” ... 🔗salernotoday.it

Ztl in Costiera Amalfitana, Ferrante (Mit): “La Regione attivi l’iter, ora serve responsabilità” - "Ho voluto promuovere personalmente l'approvazione della norma che consente di introdurre la Ztl in Costiera Amalfitana per tutelare un'area così preziosa e renderla sempre più fruibile a livello turi ... 🔗ilvescovado.it

Inferno in Costiera, tra traffico e disagi: l'appello del Distretto Turistico, la lettera di Gagliano e i commenti di Iannone e Vietri (Fdl) - A preoccupare è anche la crescente incidenza del turismo giornaliero e non stanziale, che raggiunge la Costa d’Amalfi attraverso minivan, minibus e NCC provenienti da Napoli, Salerno, dai porti crocie ... 🔗salernotoday.it