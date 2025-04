Tradimento anticipazioni 30 aprile | Tolga vuole lasciare Selin ma lei gli confessa di essere incinta

Tolga e Selin? Tutto quello che succederà nell'episodio di Tradimento di domani, mercoledì 30 aprile, prima dello stop di giovedì 1° maggio. Nuovo appuntamento domani alle 14.10 su Canale 5 con Tradimento. Continuano gli intrighi, gli amori e i tradimenti della soap turca: a pochi mesi da loro matrimonio, Tolga vuole lasciare Selin, ma la ragazza accetta un consiglio della sorella Serra per evitarlo. Ma vediamo più nel dettaglio cosa accadrà nell' episodio di mercoledì 30 aprile. Ricordiamo inoltre che giovedì 1° maggio Tradimento non andrà in onda. Dov'eravamo rimasti Negli episodi precedenti abbiamo visto Serra, la sorelle di Selin, ambire a una vita di agi e decisa a sfruttare le conoscenze di Tolga. La ragazza inoltre, ha stretto amicizia con Ipek, .

