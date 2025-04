Tradimento Anticipazioni 30 aprile 2025 | Tolga vuole lasciare Selin ma lei è incinta!

Anticipazioni della Puntata di Tradimento in onda il 30 aprile 2025 su Canale 5 rivelano che, proprio quando lui sta per lasciarla, Selin confida a Tolga di essere in dolce attesa.

Tradimento Anticipazioni Puntate dal 30 marzo al 5 aprile 2025: Tarik ci ripensa, vuole tornare con Guzide - Ecco nel dettaglio le Anticipazioni delle Puntate di Tradimento che andranno in onda dal 30 marzo al 5 aprile 2025! 🔗comingsoon.it

Tradimento, anticipazioni dal 30 marzo al 5 aprile 2025: tra liti furiose, patti segreti e un amore destinato a far discutere - Siamo alle porte di una settimana che ci sta già agitando il cuore. Ci sentiamo un po’ in subbuglio, e forse lo siete anche voi. Ogni volta che pensiamo di aver capito tutto, ecco arrivare un nuovo dettaglio capace di scombinare i nostri piani. Cercheremo di mettere ordine, ma non garantiamo che le emozioni ci […] L'articolo Tradimento, anticipazioni dal 30 marzo al 5 aprile 2025: tra liti furiose, patti segreti e un amore destinato a far discutere è stato pubblicato da Sbircia la Notizia Magazine. 🔗sbircialanotizia.it

Tradimento, anticipazioni 10 aprile: Oltan affronta Tolga che vuole sposare Selin - Tolga ha deciso che sposerà Selin, eppure lancia messaggi contraddittori. Ecco cosa accadrà nel prossimo episodio di Tradimento, in onda su Canale 5 alle 14.10. Nuovo appuntamento domani con Tradimento, la soap turca in onda su Canale 5 alle 14.10. Nel prossimo episodio assisteremo a un confronto tra Oltan e Tolga, prossimo al matrimonio con Selin. Ma vediamo più nel dettaglio cosa succederà. Dov'eravamo rimasti Nell'episodio precedente, trasmesso mercoledì 9 aprile, abbiamo visto Dilek vendicarsi su Yesim per l'aggressione subita: la donna l'ha attirata in una stanza d'hotel con l'inganno, ... 🔗movieplayer.it

Tradimento, le anticipazioni della puntata di oggi, mercoledì 30 aprile - Anticipazioni della puntata di Tradimento oggi, mercoledì 30 aprile 2025, che va in onda su Canale 5. Scopriamo la trama della soap: ecco cosa succederà. 🔗gazzetta.it

Tradimento, anticipazioni 29 e 30 aprile: Mualla rifletterà sulle sue scelte? - Tradimento, anticipazioni puntata di martedì 29 e mercoledì 30 aprile 2025 Kahraman assicura a Oylum che farà il possibile per restituirle suo figlio, ... 🔗msn.com

Tradimento anticipazioni puntata di oggi 29 aprile: Oylum disperata perde la testa - Sta per andare in onda la seconda puntata della nuova settimana di programmazione della seguitissima e fortunata serie tv turca di Canale 5. Settimana ... 🔗msn.com