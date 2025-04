Tradimento 2 episodio 18 | Tolga incastrato in un subdolo piano

Tradimento continua a tenere il pubblico di Canale 5 col fiato sospeso. La serie TV turca, in questa fase, ruota soprattutto intorno a Oylum e Tolga. Nella puntata che va in onda domani, 30 aprile 2025, vedremo l'episodio numero 18 di questa seconda stagione, durante il quale Serra fa di tutto pur di raggiungere i suoi scopi. La ragazza non vuole assolutamente perdere la possibilità di fare una vita privilegiata grazie alla relazione che c'è tra sua sorella Selin e Tolga. Ma vediamo insieme le anticipazioni e il recap di questo nuovo episodio.Tradimento 2 anticipazioni episodio 18, 30 aprile: Selin dice di essere incintaLe anticipazioni di Tradimento 2 segnalano che nell'episodio 18 Serra vuole fare di tutto affinché Tolga non lasci sua sorella Selin. Il motivo? La ragazza non vuole assolutamente rinunciare allo nuovo stile di vita agiato in cui si ritrova grazie al matrimonio della sorella con il figlio di Oltan.

Beautiful, Tradimento, My Home My Destiny e La Promessa Anticipazioni: Puntate di oggi 18 febbraio 2025 - Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni delle Soap di Canale 5 - Beautiful, Tradimento e My Home My Destiny - e della Soap di Rete 4, La Promessa, per le Puntate della giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 18 febbraio 2025. 🔗comingsoon.it

Tradimento, trame settimanali dal 12 al 18 aprile 2025: Sezai cerca di riavvicinare Umit e Güzide - Cosa accadrà nelle puntate Tradimento, in onda dal 12 al 18 aprile 2025? La soap turca con Vahide Perçin ci regalerà episodi ricchi di colpi di scena. Al centro dei riflettori troveremo il piano di Sezai, che cercherà di riportare un clima sereno tra Ümit e Güzide. Tradimento, anticipazioni al 18 aprile: il piano di Sezai Sezai rivela a Güzide che Ümit l’ha contattato, esprimendo un sincero pentimento per le azioni passate. 🔗superguidatv.it

ASCOLTI TV 9 MARZO 2025: IMMA TATARANNI (24,3%) STRACCIA TRADIMENTO (13,1%), LE IENE (10,1%), AMICI (24,3%), DOMENICA IN (19,8%+18,4%+19,2%) - ASCOLTI TV 9 MARZO 2025 • Domenica • Gli ascolti tv di domenica 9 marzo 2025 con una nuova puntata di Imma Tataranni 4 e di Tradimento. Ecco i dati di ieri. Gruppi R A I24H – 3347 36.41PT – 7410 37.36 M E D I A S E T24H – 3322 36.13PT – 6604 33.30 Uno Mattina in Famiglia – 722 19.72 Tg1 + Medicina – 1168 23.47 + 1291 24.53 Uno Mattina in Famiglia – 1220 21.23 Check Up – 1136 18.26 A Sua Immagine – 973 15. 🔗bubinoblog

Tradimento 2", la puntata del 28 aprile è online: Zelis rivela il rapimento di Can - La seconda stagione di Tradimento , la soap opera turca che tiene incollati gli spettatori di Canale 5, ha proposto lunedì 28 aprile un nuovo episodio ricco di colpi di scena, ora disponibile in strea ... 🔗informazione.it

Tradimento, spoiler episodi 18 aprile: Tarik elimina Korkmas - Korkmaz minaccerà Tarik di trascinarlo a fondo con lui e l'avvocato lo uccide, sotto gli occhi di Yesim che li sta spiando e riprende il delitto ... 🔗it.blastingnews.com

Tradimento, episodi 2ª stagione: Kahraman salva Oylum da un incidente domestico - Kahraman salva Oylum e la bacia, incapace di reprimere i sentimenti che prova per lei, nonostante sia la moglie di suo cugino Behram ... 🔗it.blastingnews.com