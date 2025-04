Tra i mille altri impegni Brad Pitt sarà un marito in cerca della moglie scomparsa per il regista del momento Edward Berger nel film I Cavalieri

Brad Pitt abbia cambiato idea. Perché il divo ha aggiunto un nuovo film, un thriller al cardiopalma, alla già lunghissima lista di progetti in cantiere. Brad Pitt torna a recitare al cinema in un altro ruolo inquietante che, almeno sulla carta, ha tutte le premesse per essere giudicato imperdibile. La star di Hollywood, infatti, interpreterà il ruolo principale nell'adattamento cinematografico del romanzo I Cavalieri di Tim Winton, con Edward Berger, quello di Conclave, alla regia.Si racconta che ci sia stata un'asta serrata per aggiudicarsi i diritti del romanzo pubblicato per la prima volta nel 1995 (in Italia è edito da Fazi Editore).

Ben Affleck dopo JLo: il suo nuovo interesse è una ex di Brad Pitt - È ufficiale: Ben Affleck è di nuovo sulla piazza. Dopo la rottura – sobria ma definitiva – con JLo, l’attore premio Oscar sembrerebbe aver riacceso il radar sentimentale. E secondo fonti vicine all’attore, il suo nuovo interesse avrebbe tutte le carte in regola per risvegliare la fantasia hollywoodiana: è carismatica, pluripremiata e anche lei reduce da un matrimonio che ha fatto storia. Ben Affleck e la fascinazione per Angelina Jolie Tra Ben Affleck e Angelina Jolie non ci sono stati, almeno finora, flirt pubblici o dichiarazioni plateali. 🔗dilei.it

La rinascita di Brad Pitt con Ines de Ramon - Dopo anni di battaglie legali, l'attore trova la serenità accanto alla designer di gioielli. Leggi tutto Brad Pitt e Ines de Ramon: una nuova storia d’amore dopo il divorzio su Donne Magazine. 🔗donnemagazine.it

Il trailer di F1, il film in cui Brad Pitt si trasforma in un pilota da corsa, è super entusiasmante - Il 2025 ci porterà un nuovo blockbuster sulle corse automobilistiche dal titolo decisamente sobrio ed esemplificativo: F1. Dopo le 6 stagioni della serie di documentari sulla Formula 1 Drive to survive in streaming su Netflix, il film Le Mans '66 - La grande sfida del 2019 o il più recente Ferrari di Michael Mann con Adam Driver, cosa aggiungerà a questo tipo di storia? Per certo molto e per caprilo basta considerare i crediti di produzione. 🔗gqitalia.it

Brad Pitt reciterà nel nuovo thriller diretto da Edward Berger, regista di Conclave - Leggi su Sky TG24 l'articolo Brad Pitt reciterà nel nuovo thriller diretto da Edward Berger, regista di Conclave ... 🔗tg24.sky.it