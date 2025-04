Toyota Yaris eccola nel 2025 con un nuovo look

Toyota Yaris è tornata in questo 2025 con una versione completamente aggiornata e rivisitata. Due le motorizzazioni principali: Hybrid 115 e Hybrid 130, rimaste invariate sia per quanto riguarda la potenza e la struttura tecnica. Sotto l’aspetto del look si propone nuove opzioni di colore e dettagli estetici più curati. La versione sportiva GR Sport vede l’introduzione della nuova tinta bicolore Storm Grey, abbinata a cerchi in lega da 18 pollici dal disegno sportivo e a interni impreziositi da cuciture rosse e finiture in grigio canna di fucile. Le motorizzazioni ibride già le conosciamo: entrambe basate sul 1.5 benzina tre cilindri, la versione da 115 cavalli e quella più potente da 130 cavalli, abbinate al cambio automatico e alla trazione anteriore. Innovazioni notevoli per quanto riguarda l’aspetto tecnologico: a bordo sono presenti le ultime novità sviluppate da Toyota, tra cui il pacchetto T-Mate con Toyota Safety Sense per l’assistenza alla guida, e un cruscotto digitale personalizzabile. 🔗 Quotidiano.net - Toyota Yaris, eccola nel 2025 con un nuovo look Laè tornata in questocon una versione completamente aggiornata e rivisitata. Due le motorizzazioni principali: Hybrid 115 e Hybrid 130, rimaste invariate sia per quanto riguarda la potenza e la struttura tecnica. Sotto l’aspetto delsi propone nuove opzioni di colore e dettagli estetici più curati. La versione sportiva GR Sport vede l’introduzione della nuova tinta bicolore Storm Grey, abbinata a cerchi in lega da 18 pollici dal disegno sportivo e a interni impreziositi da cuciture rosse e finiture in grigio canna di fucile. Le motorizzazioni ibride già le conosciamo: entrambe basate sul 1.5 benzina tre cilindri, la versione da 115 cavalli e quella più potente da 130 cavalli, abbinate al cambio automatico e alla trazione anteriore. Innovazioni notevoli per quanto riguarda l’aspetto tecnologico: a bordo sono presenti le ultime novità sviluppate da, tra cui il pacchetto T-Mate conSafety Sense per l’assistenza alla guida, e un cruscotto digitale personalizzabile. 🔗 Quotidiano.net

