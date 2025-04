Toto papa | avanza Betori conservatore ma non troppo Nel 2013 stava per essere freddato con un colpo alla nuca

Betori al Conclave che indicherà il successore di papa Francesco. Il 78enne cardinale di Foligno viene dato tra i papabili in ascesa per il suo profilo conservatore, ma senza le rigidità di altri porporati tradizionalisti. Nella sua biografia c'è anche un episodio, che fece gridare al miracolo i fedeli fiorentini.Era il 4 novembre 2013 e uno squilibrato decise che voleva uccidere l'allora arcivescovo di Firenze: sparò alcuni colpi di pistola al suo collaboratore, che rimase gravemente ferito, quindi rivolse la rivoltella alla nuca del cardinale Betori, con le modalità di una vera e propria esecuzione. A quel punto avvenne, l'imprevisto ai "confini della realtà" che potrebbe far gridare al miracolo. Come riporta Radio Vaticana, la pistola si è inceppata nell'attimo decisivo.

Betori sarà in Conclave. L'arcivescovo emerito: "La chiesa di papa Francesco in uscita, ora patrimonio di tutti" - Firenze, 22 aprile 2025 – È arcivescovo emerito dal 18 aprile dell'anno scorso, ma da cardinale entrerà in Conclave per eleggere il successore di Papa Francesco, un pontefice che ha avuto modo di incontrare in più occasioni a Firenze, Barbiana e Loppiano, e con il quale ha collaborato nelle Congregazioni vaticane come quella delle cause dei Santi. Giuseppe Betori, 78 anni nel febbraio appena passato, alterna ricordi personali a riflessioni sul futuro della chiesa in una lunga intervista registrata per Rai Regione.

