Torturato e senza organi | come è stato restituito il corpo della giornalista ucraina Victoria Roshchyna

della giornalista ucraina Victoria Roschchyna ci sono diversi segni di tortura e mancano all'appello numerosi organi. È lo spaventoso resoconto fornito dal procuratore generale di Kiev al sito d'inchiesta Forbidden Stories. La reporter di 27 anni era stata arrestata dai russi il 3. 🔗 Today.it - "Torturato e senza organi": come è stato restituito il corpo della giornalista ucraina Victoria Roshchyna Sul cadavereRoschchyna ci sono diversi segni di tortura e mancano all'appello numerosi. È lo spaventoso resoconto fornito dal procuratore generale di Kiev al sito d'inchiesta Forbidden Stories. La reporter di 27 anni era stata arrestata dai russi il 3. 🔗 Today.it

