Torre Guaceto | assunzioni estive Varie figure come candidarsi

Torre Guaceto:In vista dell'attivazione dei servizi turistici estivi, il Consorzio di Gestione di Torre Guaceto ha attivato la ricerca del personale che sarà impiegato nelle attività della riserva. La selezione e assunzione operata dalla società Adecco Spa riguarda le figure professionali che seguono con relativo link di candidatura.Addetto alla manutenzione e pulizia spiagge: https:go0.itJvQ8ZAssistente spiaggia: https:go0.itpkD3g Barista: https:go0.it3jmRPBanconista area food: https:go0.itbaOBNCapo barista: https:go0.itVqoJLAddetto alla gestione del parcheggio: https:go0.itEm2nnCassiere parcheggio: https:go0.itEm2nnSi sottolinea che è possibile inviare candidatura per i ruoli di addetto manutenzione e pulizia spiagge fino al 30 aprile, per le altre mansioni fino al 6 maggio.

