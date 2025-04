Torre del Greco | pusher tradito dal cliente in pigiama e pantofole 45enne arrestato dai Carabinieri

Carabinieri lo sorprendono mentre cede cocaina a un cliente notturno; in casa altra droga sequestrata.I Carabinieri della sezione radiomobile di Torre del Greco hanno arrestato per spaccio di droga un 45enne del posto, già noto alle forze dell’ordine.Intervenuti nell’abitazione di una donna, preoccupata per una richiesta di denaro fatta dal figlio, i militari hanno scoperto che quella somma sarebbe stata verosimilmente utilizzata per acquistare droga.Così hanno aspettato che il giovane uscisse, in pigiama e pantofole, e l’hanno seguito fino al citofono di una palazzina popolare.Davanti al portone, una mano furtiva ha consegnato al giovane una dose di cocaina in cambio di 50 euro.I Carabinieri sono intervenuti arrestando il pusher, sanzionando il cliente notturno per uso di droga. 🔗 lo sorprendono mentre cede cocaina a unnotturno; in casa altra droga sequestrata.Idella sezione radiomobile didelhannoper spaccio di droga undel posto, già noto alle forze dell’ordine.Intervenuti nell’abitazione di una donna, preoccupata per una richiesta di denaro fatta dal figlio, i militari hanno scoperto che quella somma sarebbe stata verosimilmente utilizzata per acquistare droga.Così hanno aspettato che il giovane uscisse, in, e l’hanno seguito fino al citofono di una palazzina popolare.Davanti al portone, una mano furtiva ha consegnato al giovane una dose di cocaina in cambio di 50 euro.Isono intervenuti arrestando il, sanzionando ilnotturno per uso di droga. 🔗 Puntomagazine.it

