Torneo Internazionale U18 Città di Prato | giovani talenti e novità per l' edizione 2025

Torneo incoronerà un vincitore che farà parlare di sé a lungo. Lo dice la storia di questa manifestazione". Sono forse le parole di Guido Turi, consigliere nazionale della Federazione Italiana Tennis e Padel, a sintetizzare l’importanza ed il prestigio del "Torneo Internazionale U18 Città di Prato", giunto all’edizione numero quarantuno. Sui campi del Tennis Club Prato si sfideranno i migliori giovani tennisti del mondo, in rappresentanza di 51 nazioni. E per la prima volta, ci sarà una competizione collaterale pensata per gli atleti in carrozzina: si tratta della prima edizione del "Torneo ITF Junior Wheelchair", che vedrà sfidarsi quattro agonisti e tre agoniste.L’edizione 2025 della rassegna giovanile che in passato ha rappresentato il trampolino di lancio per tanti campioni (ultimo Jannik ma non ultimo Sinner) è stata presentata ieri presso la sede del TC Prato, in via Firenze, alla presenza del presidente del club Marco Romagnoli, della sindaca Ilaria Bugetti, del delegato del Coni Massimo Taiti e dello "stato maggiore" federale del tennis toscano ed italiano. 🔗 Lanazione.it - Torneo Internazionale U18 Città di Prato: giovani talenti e novità per l'edizione 2025 "A prescindere da chi vincerà, sappiamo già come andrà a finire: ilincoronerà un vincitore che farà parlare di sé a lungo. Lo dice la storia di questa manifestazione". Sono forse le parole di Guido Turi, consigliere nazionale della Federazione Italiana Tennis e Padel, a sintetizzare l’importanza ed il prestigio del "U18di", giunto all’numero quarantuno. Sui campi del Tennis Clubsi sfideranno i miglioritennisti del mondo, in rappresentanza di 51 nazioni. E per la prima volta, ci sarà una competizione collaterale pensata per gli atleti in carrozzina: si tratta della primadel "ITF Junior Wheelchair", che vedrà sfidarsi quattro agonisti e tre agoniste.L’della rassegnale che in passato ha rappresentato il trampolino di lancio per tanti campioni (ultimo Jannik ma non ultimo Sinner) è stata presentata ieri presso la sede del TC, in via Firenze, alla presenza del presidente del club Marco Romagnoli, della sindaca Ilaria Bugetti, del delegato del Coni Massimo Taiti e dello "stato maggiore" federale del tennis toscano ed italiano. 🔗 Lanazione.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tennis, presentata la 48° edizione del Torneo Internazionale Giovanile Under 18 "Città di Firenze" - II Circolo del Tennis Firenze 1898 torna ad ospitare la 48 edizione del Torneo Internazionale Giovanile Under 18 "Città di Firenze"(14-21 aprile) Presentata la 48° edizione del Torneo Internazionale Giovanile Under 18 "Città di Firenze" La 48 edizione del Torneo Internazionale Giovanile Under 🔗ilgiornaleditalia.it

Presentazione a Palazzo Zanca del torneo internazionale di tennis "Città di Messina" - Si svolgerà mercoledì (ore 10.30), presso la sala ovale “Antonino Caponnetto” di Palazzo Zanca, sede del Municipio di Messina, la conferenza stampa di presentazione del torneo internazionale di tennis (Ift, con 15 mila dollari di montepremi) “Città di Messina”, che si terrà sui campi in terra... 🔗messinatoday.it

Presentazione a Palazzo Zanca del torneo internazionale di tennis "Città di Messina" - Si svolgerà mercoledì (ore 10.30), presso la sala ovale “Antonino Caponnetto” di Palazzo Zanca, sede del Municipio di Messina, la conferenza stampa di presentazione del torneo internazionale di tennis (Ift, con 15 mila dollari di montepremi) “Città di Messina”, che si terrà sui campi in terra... 🔗today.it

Cosa riportano altre fonti

Torneo Internazionale U18 Città di Prato: giovani talenti e novità per l'edizione 2025; Presentato il 41° ITF Under 18 ''Città di Prato''; Dal 4 al 10 maggio la 41esima edizione del Torneo internazionale under 18 di tennis; Torneo Internazionale under 18: Firenze ospita giovani talenti del tennis. 🔗Cosa riportano altre fonti