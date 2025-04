Torneo delle Regioni calcio a 5 in Emilia Romagna la Rappresentativa siciliana U19 vola in semifinale

Torneo delle Regioni di futsal, i quarti di finale vanno in archivio con un successo e una sconfitta. Gli U19 staccano meritatamente il pass qualificazione grazie alla vittoria sulla Toscana e accedono in semifinale. Resta l'amaro in bocca per la. 🔗 Palermotoday.it - Torneo delle Regioni calcio a 5 in Emilia Romagna, la Rappresentativa siciliana U19 vola in semifinale Per le siciliane ancora in gioco aldi futsal, i quarti di finale vanno in archivio con un successo e una sconfitta. Gli U19 staccano meritatamente il pass qualificazione grazie alla vittoria sulla Toscana e accedono in. Resta l'amaro in bocca per la. 🔗 Palermotoday.it

Torneo delle regioni di calcio a cinque, l’Abruzzo pronto a scendere in campo in Romagna - È iniziato il conto alla rovescia per il calcio d’inizio del Torneo delle Regioni di Calcio a Cinque, la più importante manifestazione nazionale giovanile dedicata alla disciplina, che quest’anno assume un significato ancora più profondo. Sarà infatti la Romagna ad ospitare, per la prima volta... 🔗chietitoday.it

Calcio / Inizia il Torneo delle Regioni: le Marche nel Girone A con Basilicata, Sicilia e Lombardia - Dall’11 al 18 aprile l’importante rassegna dilettantistica nazionale. Con la maglia della regione tante giovani promesse Under 15, 17, 19 e nella formazione femminile VALLESINA, 9 aprile 2025 – Partirà ad ore l’avventura delle Rappresentativa Marche al Torneo delle Regioni in programma in Sicilia. Fra Under 15, Under 17, 19 e rappresentativa femminile sono tantissime le giovani promesse marchigiane che difenderanno i colori del nostro territorio nella manifestazione dilettantistica più importante a livello nazionale. 🔗.com

Torneo delle Regioni 2025 calcio a 5, siciliane tutte vittoriose nella prima giornata - Esordio migliore non poteva esserci per le Rappresentative siciliane di calcio a 5 impegnate al Torneo delle Regioni che si disputa sui parquet dell’Emilia-Romagna. La prima giornata ha regalato quattro convincenti e meritati successi sul Molise: le formazioni siciliane, inserite nel girone B... 🔗today.it

Calcio a 5, Torneo delle Regioni: la Sicilia va ai quarti con la Juniores e l’Under 15 - Si è giocata ieri la seconda e ultima giornata della fase a gironi per le Rappresentative siciliane, impegnate alla 61° ... 🔗98zero.com

Le Marche brillano al Torneo delle Regioni di calcio a 5 in Romagna - Le Marche si distinguono al Torneo delle Regioni di calcio a 5 in Romagna con vittorie nelle categorie Under 15, 17 e 19. 🔗ilrestodelcarlino.it

Calcio a 5, quarti di finale: Emilia Romagna eliminata - A sorpresa, i campioni in carica e padroni di casa dell' Emilia Romagna Under 15 archiviano ai quarti di finale il proprio percorso nel 61° Torneo delle Regioni di Calcio a 5: è questo il verdetto più ... 🔗newsrimini.it