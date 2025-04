Tornano a manifestare davanti alla Prefettura gli ospiti del Cas | Mancano sempre medicine e igiene

davanti agli uffici della Prefettura, con lo slogan “Quando si parla di accoglienza, si parla di persone: in. 🔗 Ravennatoday.it - Tornano a manifestare davanti alla Prefettura gli ospiti del Cas: "Mancano sempre medicine e igiene" Richiamare l'attenzione su quelle che sarebbero le carenze del mondo dell'accoglienza sul territorio. Martedì pomeriggio un gruppo di volontari organizza un presidio in Piazza del Popolo,agli uffici della, con lo slogan “Quando si parla di accoglienza, si parla di persone: in. 🔗 Ravennatoday.it

