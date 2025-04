Torna la tradizionale Festa del carciofo

carciofo non è solo un contorno: è cultura, è storia, è identità". E domani anche la storica trattoria Sciabolino, in collaborazione con la rivista online Clebs.it, lo festeggia. Metti una sera a tavola un pizzico di creatività, buona cucina, la giusta compagnia; se c'è un ortaggio che sa raccontare una terra con passione, è senza dubbio il carciofo, l'ortaggio empolese per eccellenza. Ed è proprio lui il protagonista assoluto della "Festa del carciofo", in programma per la cena di domani col menù - dall'antipasto al dolce, tutto a base di carciofo - proposto da Fabrizio Bagni, titolare del locale. Un evento conviviale, gastronomico e dal valore simbolico, capace di unire tradizione e impegno civico. Ma la serata andrà oltre la tavola con due premiazioni speciali. I titoli di "Carciofaio del 2024" andranno a Freddy Federico Lavezzo, frizzante voce radiofonica e instancabile animatore degli eventi locali, e al professor Leonardo Terreni, in omaggio ai cento anni dalla nascita del padre Gino Terreni, artista e partigiano.

