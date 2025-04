Torna il più grande raduno nazionale di bulldog inglesi domenica 4 maggio a Seregno

domenica 4 maggio Torna in Brianza il 28° bulldogDay, l’originale raduno nazionale del Cabi Club Amatori bulldog Inglese. L'appuntamento è dalle 15 alle 18 nell'area cani del Parco 2 Giugno della Porada di Seregno. Si tratta di un grande evento gratuito e aperto a tutti coloro che vogliono divertirsi con gli esilaranti esemplari alle prese con simpatici giochi e divertenti sfilate.Il raduno sarà anche l'occasione per raccogliere fondi a favore dei bulli meno fortunati di cui si prende cura l’Ebri – English bulldog Rescue Italia, associazione che dal 2012 si occupa degli affidamenti dei bulldog inglesi abbandonati o che hanno bisogno di particolari attenzioni o cure.I vipIl bulldog inglese è una razza canina sempre più amata in Italia e all’estero per la sua dolcezza e la sua simpatia, tanto da far impazzire anche le star di tutto il mondo: dai campioni dello sport come Lewis Hamilton, Zlatan Ibrahimovic, Federico Bernardeschi e David Beckham, ai personaggi del mondo dello spettacolo come Ozzy Osbourne, Adele, Adam Sandler e Ashton Kutcher, fino al governatore del Veneto Luca Zaia, sono sempre di più gli appassionati di bulldog inglesi: una razza canina diventata virale sui social con quasi 11 milioni di post dedicati all’hashtag #englishbulldog su Instagram e oltre un milione di video su TikTok. 🔗 Ilgiorno.it - Torna il più grande raduno nazionale di bulldog inglesi domenica 4 maggio a Seregno in Brianza il 28°Day, l’originaledel Cabi Club AmatoriInglese. L'appuntamento è dalle 15 alle 18 nell'area cani del Parco 2 Giugno della Porada di. Si tratta di unevento gratuito e aperto a tutti coloro che vogliono divertirsi con gli esilaranti esemplari alle prese con simpatici giochi e divertenti sfilate.Ilsarà anche l'occasione per raccogliere fondi a favore dei bulli meno fortunati di cui si prende cura l’Ebri – EnglishRescue Italia, associazione che dal 2012 si occupa degli affidamenti deiabbandonati o che hanno bisogno di particolari attenzioni o cure.I vipIlinglese è una razza canina sempre più amata in Italia e all’estero per la sua dolcezza e la sua simpatia, tanto da far impazzire anche le star di tutto il mondo: dai campioni dello sport come Lewis Hamilton, Zlatan Ibrahimovic, Federico Bernardeschi e David Beckham, ai personaggi del mondo dello spettacolo come Ozzy Osbourne, Adele, Adam Sandler e Ashton Kutcher, fino al governatore del Veneto Luca Zaia, sono sempre di più gli appassionati di: una razza canina diventata virale sui social con quasi 11 milioni di post dedicati all’hashtag #englishsu Instagram e oltre un milione di video su TikTok. 🔗 Ilgiorno.it

Se ne parla anche su altri siti

Grande Fratello, Helena Prestes torna sui social dopo la mancata vittoria: "Ecco qual è stata la cosa più bella" - L'amata finalista Helena Prestes torna sui social per fare un bilancio della sua lunga e intensa esperienza vissuta nella Casa del Grande Fratello. 🔗comingsoon.it

Torna PandAveto, il grande raduno di Fiat Panda in Val d'Aveto - Tutto pronto per domenica 6 aprile: un anno dopo l'incredibile prima edizione, torna PandAveto nella splendida cornice della Val d’Aveto. “Dopo il grande successo del 2024 abbiamo deciso di organizzare di nuovo il raduno – raccontano gli organizzatori tra cui Trial Team Aveto, locali della zona e... 🔗genovatoday.it

“Il mio nemico più grande? È la noia. A me nessuno ha regalato mai niente. Ho sempre pedalato”: Nek dopo la televisione torna sul palco con il tour di sole hit - Come conduttore ormai è affermato e il pubblico anche quest’anno ha mostrato di apprezzare la quarta edizione di “Dalla Strada al Palco”, andato in onda per la prima volta su Rai Uno dopo il debutto su Rai Due. Nek ha lanciato Nek Hits – Live 2025, una serie di concerti estivi con una scaletta ricca solo di hit del cantautore. L’artista tornerà live anche per 2 appuntamenti all’estero: il 7 marzo a Malta e il 31 maggio in Estonia. 🔗ilfattoquotidiano.it

Aggiornamenti pubblicati da altri media

Torna il più grande raduno nazionale di bulldog inglesi domenica 4 maggio a Seregno; Bulldog parade, torna il più grande raduno nazionale di bulldog inglesi; Melloblocco 2025, dal 7 - 10 maggio torna in Val Masino e Val di Mello il più importante raduno boulder al mondo; In India è iniziato il più grande raduno religioso del mondo, il Maha Kumbh Mela. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia