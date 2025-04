Torna il Festival della Luce Lake Como tutto il programma

Festival della Luce Lake Como, organizzata come sempre dalla Fondazione Alessandro Volta, dal 14 maggio al 12 giugno 2025 con il titolo Luce sull’invisibile, scelto in accordo con la Società Italiana di Fisica (SIF) in occasione dell’International Year of Quantum. 🔗 Quicomo.it - Torna il Festival della Luce Lake Como, tutto il programma La dodicesima edizione del, organizzata come sempre dalla Fondazione Alessandro Volta, dal 14 maggio al 12 giugno 2025 con il titolosull’invisibile, scelto in accordo con la Società Italiana di Fisica (SIF) in occasione dell’International Year of Quantum. 🔗 Quicomo.it

Il Lake Como Walking Festival torna con 20 passeggiate creative intorno ai laghi del cinema - Il Lake Como Walking Festival, dedicato alla narrazione in cammino del territorio delle province di Como e Lecco attraverso il format delle Passeggiate Creative, è giunto alla quarta edizione. Il tema prescelto per il 2025, “I laghi del cinema”, prende spunto dal 130° anniversario dell'invenzione... 🔗quicomo.it

Il Lago di Como al centro del mondo e della scienza con il Festival della Luce. E c’è il genio e Nobel che ha rivoluzionato la fisica dei laser - Il Festival della Luce torna a Como (14 aprile - 12 giugno) con la fisica quantistica e l'incontro con il Premio Nobel Gérard Mourou. Scopri il programma su ComoZero.it. 🔗comozero.it

“Luce sull’invisibile”, è iniziata la XII edizione del festival - Si entra nel vivo del Festival della Luce, che quest'anno ha preso il titolo "Luce sull'invisibile": pronto un incontro con un Premio Nobel. 🔗primacomo.it