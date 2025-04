Torna a Montesilvano per la quarta edizione l' evento Sterrare è umano trophy

Montesilvano tutto pronto per la quarta edizione di "Sterrare è umano trophy", l'evento di off road che andrà in scena dal 1 al 4 maggio. L'appuntamento è dedicato agli appassionati delle due ruote e dell'avventura, offrendo un'esperienza unica che unisce la passione per la guida fuoristrada.

