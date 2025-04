Topolino 3623 sbarca al Comicon di Napoli con Paperino calciatore e una cover sabbiosa

Napoli, 29 APRILE 2025 – Anche quest’anno Topolino si prepara a conquistare il pubblico del Napoli Comicon, in programma dall’1 al 4 maggio, con un numero speciale e ricco di sorprese. Il settimanale più amato d’Italia sarà presente in anteprima esclusiva alla fiera con il numero 3623, impreziosito da una variant cover firmata dal disegnatore napoletano Blasco Pisapia e colorata da Mario Perrotta. Protagonista assoluto della copertina è Paperino, trasformato per l’occasione in un “calciatore provetto”, intento a palleggiare in un vicolo del centro storico di Napoli. Un omaggio al profondo legame tra la città partenopea e il calcio, arricchito da un particolare effetto “sabbia” sullo sfondo e dal rilievo sulla figura del celebre papero. “Per questa cover volevamo che Napoli non fosse solo uno sfondo pittoresco – racconta Pisapia – ma che i personaggi e i lettori potessero immergersi nell’anima della città, tra le sue atmosfere uniche”. 🔗 Primacampania.it - Topolino 3623 sbarca al Comicon di Napoli con Paperino calciatore e una cover “sabbiosa” , 29 APRILE 2025 – Anche quest’annosi prepara a conquistare il pubblico del, in programma dall’1 al 4 maggio, con un numero speciale e ricco di sorprese. Il settimanale più amato d’Italia sarà presente in anteprima esclusiva alla fiera con il numero, impreziosito da una variantfirmata dal disegnatore napoletano Blasco Pisapia e colorata da Mario Perrotta. Protagonista assoluto della copertina è, trasformato per l’occasione in un “provetto”, intento a palleggiare in un vicolo del centro storico di. Un omaggio al profondo legame tra la città partenopea e il calcio, arricchito da un particolare effetto “sabbia” sullo sfondo e dal rilievo sulla figura del celebre papero. “Per questavolevamo chenon fosse solo uno sfondo pittoresco – racconta Pisapia – ma che i personaggi e i lettori potessero immergersi nell’anima della città, tra le sue atmosfere uniche”. 🔗 Primacampania.it

