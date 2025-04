Topolino 3623 al Comicon | Paperino a Napoli e il ritorno di Re Gambadilegno

Topolino si prepara a Napoli Comicon 2025 – di scena dall’1 al 4 maggio – con un numero ricco di novità. Per l’occasione, il numero 3623 del settimanale sarà disponibile (in anteprima esclusiva in Fiera e, a partire dalla settimana successiva, in fumetteria e su Panini.it) con una speciale variant cover realizzata dal disegnatore napoletano Blasco Pisapia e colorata da Mario Perrotta, con protagonista l’inimitabile Paperino alle prese con lo sport più popolare d’Italia. Un omaggio al forte legame tra il popolo napoletano e il calcio. A impreziosire la copertina, uno speciale effetto “sabbia” sullo sfondo, a contrasto con la figura di Paperino in rilievo.«Per questa cover volevamo che Napoli non fosse semplicemente un pittoresco sfondo, ma che i personaggi (e con loro i lettori) potessero immergersi nel cuore della città, in sintonia con le sue atmosfere uniche! È saltato subito fuori un binomio vincente: Paperino e. 🔗 Come ogni anno,si prepara a2025 – di scena dall’1 al 4 maggio – con un numero ricco di novità. Per l’occasione, il numerodel settimanale sarà disponibile (in anteprima esclusiva in Fiera e, a partire dalla settimana successiva, in fumetteria e su Panini.it) con una speciale variant cover realizzata dal disegnatore napoletano Blasco Pisapia e colorata da Mario Perrotta, con protagonista l’inimitabilealle prese con lo sport più popolare d’Italia. Un omaggio al forte legame tra il popolo napoletano e il calcio. A impreziosire la copertina, uno speciale effetto “sabbia” sullo sfondo, a contrasto con la figura diin rilievo.«Per questa cover volevamo chenon fosse semplicemente un pittoresco sfondo, ma che i personaggi (e con loro i lettori) potessero immergersi nel cuore della città, in sintonia con le sue atmosfere uniche! È saltato subito fuori un binomio vincente:e. 🔗 Ildenaro.it

Werewolves | Trailer italiano ed evento al Comicon - L’era dei lupi mannari cinematografici ritorna con Werewolves, il nuovo action horror in arrivo da maggio al cinema. A tal proposito, quest’oggi Notorious Pictures ha diffuso in rete il trailer italiano del film, ma anche le prime informazioni relative all’evento esclusivo che si terrà domenica 4 maggio presso il Comicon di Napoli. Come viene spiegato all’interno del comunicato stampa ufficiale, infatti, l’evento al Comicon noto come “La Notte dei Lupi Mannari: Il Mito dei Licantropi al Cinema” andrà in scena domenica 4 maggio, e seguirà la proiezione di Werewolves in anteprima ... 🔗universalmovies.it

Road to COMICON Napoli 2025: ecco tutti gli eventi da non perdere! - Quando manca sempre meno al Comicon Napoli 2025, è giunto il momento di scoprire quali sono le novità che contraddistingueranno questa nuova edizione della celeberrima manifestazione. Partiamo dal dire che daal 15 marzo al 30 maggio torna la rassegna COMIC(ON)OFF, il fuori festival di COMICON che quest’anno letteralmente “invade” la città, rendendo Napoli e tutte le sue municipalità protagoniste della scena internazionale del fumetto e della cultura pop. 🔗game-experience.it

Comicon Napoli 2025, Yuji Horii, tanti ospiti e molte novità - Il Comicon Napoli 2025 si preannuncia come un’edizione epica, ricca di ospiti e sorprese. Tra i nomi di spicco figura Yuji Horii, il leggendario creatore di Dragon Quest, che sarà presente il 2 e 3 maggio per incontrare i fan. Non è l’unico grande nome: tra gli altri ospiti troviamo il celebre Shin’ichi Sakamoto, autore di Innocent e The Climber, e James Harren, noto per il suo lavoro su Ultramega. 🔗game-experience.it

