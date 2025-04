Top Gun | Maverick il regista sceglie di realizzare il remake di un classico cult

regista di Top Gun: Maverick, parla di adattare una celebre serie TV della NBC andata in onda alla fine degli anni '80. Il regista di Top Gun: Maverick, Joseph Kosinski, dirigerà il nuovo adattamento cinematografico di Miami Vice, con Dan Gilroy alla sceneggiatura. Il film sarà ispirato all'iconica serie TV anni '80, famosa per il suo stile audace, i temi sociali e l'estetica diventata simbolo di un'epoca. Miami Vice torna al cinema: il cult anni '80 L'eco dei motori che rombano sotto il sole di Miami sta per tornare sul grande schermo. Joseph Kosinski, già dietro al successo di Top Gun: Maverick, è stato scelto da Universal per riportare in vita Miami Vice, il cult televisivo che negli anni '80 ha ridefinito .

Miami Vice, un remake in arrivo a cura del regista di Top Gun: Maverick - Joseph Kosinski, del quale vedremo tra poco F1 con Brad Pitt, ha accettato di dirigere una nuova versione cinematografica di Miami Vice, venendo dopo un mostro sacro come Michael Mann.

F1, il primo vero trailer del film sulla Formula 1 con Brad Pitt rivela la sua natura: è Top Gun Maverick su pista - Una giovane promessa del volante, la chance sfumata per essere uno dei migliori e il destino che bussa alla porta 30 anni più tardi. Brad Pitt è il protagonista di F1 di cui possiamo vedere il primo trailer.

Glen Powell, altro colpo per la star di Top Gun: reciterà nel nuovo film di un regista Premio Oscar - Dopo essere stato il protagonista di diversi blockbuster di successo, la star che sta girando il nuovo film di Edgar Wright girerà un film fantascientifico Dopo il successo di Mufasa: Il Re Leone, Barry Jenkins ha trovato il suo prossimo grande film in studio, che avrà protagonista una delle star più impegnate di Hollywood. Secondo le fonti di Deadline, la Universal si è aggiudicata il film The Natural Order, con Jenkins alla regia e Glen Powell come protagonista.

