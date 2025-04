Top Gun | Maverick il cugino dello sceneggiatore Eric Singer fa causa a Paramount

cugino dello sceneggiatore di Top Gun: Maverick Eric Singer, Shaun Gray, ha deciso di citare in giudizio Paramount Pictures domenica, sostenendo di aver scritto scene d'azione fondamentali del film senza ricevere né il credit né il compenso. Top Gun: Maverick, ufficialmente, è stato scritto da Ehren Kruger, Christopher McQuarrie ed Eric Singer, gli unici tre ad essere accreditati come sceneggiatori. Shaun Gray porta in tribunale Paramount Pictures Ora però il cugino di Singer non ci sta e promette battaglia. Shaun Gray ha lavorato principalmente come artista degli effetti visivi al film di Joseph Kosinski ma afferma di aver collaborato .

