Tony Effe palleggia con Totti e annuncia il live al Circo Massimo | vendetta contro Gualtieri dopo il concerto annullato a Capodanno – Il video

Tony Effe si “vendica” con il sindaco di Roma Gualtieri dopo l’esclusione al concerto di Capodanno per i testi «sessisti» e annuncia insieme a Francesco Totti il suo show al Circo Massimo il prossimo 6 luglio. «Chi non viene fa la spia», si legge nella didascalia del post. Nel video pubblicato sui social per promuovere la data estiva, il trapper romano lancia una pallonata al cartellone ritraente il primo cittadino della Capitale. «Bono che non ti fanno fà il concerto», gli dice l’ex capitano giallorosso. «E vabbè ci vediamo il 6 luglio», replica Tony Effe. Una stoccata all’amministrazione Gualtieri per averlo primo invitato e poi escluso dallo spettacolo nell’antico Circo romano il 31 dicembre a seguito delle proteste delle associazioni e della politica per i suoi testi ritenuti «lesivi della della dignità delle donne». 🔗 si “vendica” con il sindaco di Romal’esclusione aldiper i testi «sessisti» einsieme a Francescoil suo show alil prossimo 6 luglio. «Chi non viene fa la spia», si legge nella didascalia del post. Nelpubblicato sui social per promuovere la data estiva, il trapper romano lancia una pallonata al cartellone ritraente il primo cittadino della Capitale. «Bono che non ti fanno fà il», gli dice l’ex capitano giallorosso. «E vabbè ci vediamo il 6 luglio», replica. Una stoccata all’amministrazioneper averlo primo invitato e poi escluso dallo spettacolo nell’anticoromano il 31 dicembre a seguito delle proteste delle associazioni e della politica per i suoi testi ritenuti «lesivi della della dignità delle donne». 🔗 Open.online

Tony Effe palleggia con Totti: l'annuncio del live al Circo Massimo - Tony Effe ha annunciato il suo live del 6 luglio al Circo Massimo di Roma con un video insieme a Francesco Totti

Tony Effe palleggia con Totti per lanciare il concerto al Circo Massimo - Roma, 29 aprile 2025 - Tony Effe si prende la rivincita e lo fa in grande stile, in compagnia di Francesco Totti. Il rapper annuncia per il 6 luglio un live al Circo Massimo, la location che lo aveva visto escluso dal concerto di Capodanno a Roma per le polemiche sui testi sessisti delle sue canzoni. In quella occasione l'artista aveva rilanciato, spostandosi in un Palaeur sold out. Ora Effe lancia la data evento con un video ironico postato sul suo profilo Instagram che lo vede accanto all’ex capitano della Roma. 🔗quotidiano.net

Tony Effe, er cucchiaio di Totti, e l’epoca della celebrità frammentaria - «Ma io dico, ma Totti no, all’Europeo che fa il cucchiaio, prima del calcio di rigore je vai a chiéde la foto?». Lo dice Tony Effe, chiunque egli sia, intervistato alla tele da Alessandro Cattelan, e lo dice rovinandosi per sempre la possibilità d’avere una carriera televisiva: si sta lamentando dei microfonisti che a Sanremo gli chiedevano una foto assieme un secondo prima che salisse sul palco, i tecnici Rai hanno memoria da elefanti, Tony Chi? dovrà espiare a lungo. 🔗linkiesta.it

