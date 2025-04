Tony Effe infiamma l' estate di Gorizia | concerto esclusivo per GO! 2025

2025 Nova Gorica - Gorizia Capitale europea della Cultura 2025 si arricchisce di un nuovoappuntamento musicale. Tony Effe, reduce da un 2024 che lo ha consacrato come uno degli artisti più importanti della scena italiana, si esibirà in un esclusivo concerto alla Casa. 🔗 Udinetoday.it - Tony Effe infiamma l'estate di Gorizia: concerto esclusivo per GO! 2025 Il ricco programma di GO!Nova Gorica -Capitale europea della Culturasi arricchisce di un nuovoappuntamento musicale., reduce da un 2024 che lo ha consacrato come uno degli artisti più importanti della scena italiana, si esibirà in unalla Casa. 🔗 Udinetoday.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

I residenti protestano, ma il Circo Massimo fa il pieno per l’estate: da Achille Lauro a Tony Effe - Nonostante le proteste e gli esposti dei residenti, il Circo Massimo di Roma fa il pieno e si appresta ad ospitare quest'estate ben 12 live di altrettanti artisti: da Gazzelle ad Achille Lauro, da Brunori Sas a Tony Effe, da Zucchero a Gianna Nannini, Duran Duran, Gigi D'Alessio.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Gualtieri: “Con Tony Effe ho sbagliato”, il rapper in estate canterà a Circo Massimo - Il sindaco Gualtieri fa un passo indietro sull'affaire Tony Effe e gli chiede scusa. Il rapper in estate si esibirà a Circo Massimo L'articolo Gualtieri: “Con Tony Effe ho sbagliato”, il rapper in estate canterà a Circo Massimo proviene da Il Difforme. 🔗ildifforme.it

Tony Effe, dopo Sanremo due mega concerti in estate - ROMA – Dopo il suo attesissimo debutto di ieri sera sul palco dell’Ariston sulle note di DAMME ‘NA MANO (Island Records), Tony Effe è pronto a infiammare l’estate 2025 con due imperdibili live prodotti da Vivo Concerti: venerdì 27 giugno sarà a Milano, presso la prestigiosa Fiera Milano Live, e domenica 6 luglio lo attende il celebre Circo Massimo nella Capitale. Con queste due nuove date a cielo aperto, Tony promette ai fan un’esperienza dal vivo intensa e coinvolgente, ricca di sorprese e momenti unici da non perdere. 🔗lopinionista.it

Ulteriori approfondimenti disponibili online

Tony Effe infiamma l'estate di Gorizia: concerto esclusivo per GO! 2025; Tony Effe infiamma il Bliss: fan scatenati ma bis negato; Sanremo, da Tony Effe a Giorgia. La prima serata infiamma i fan; Tony Effe e Fedez, botta e risposta tra rapper. Il nuovo dissing infiamma i social. 🔗Altre fonti ne stanno dando notizia

Tony Effe, tutto sul rapper che ha debuttato al cinema a 4 anni - Da attore bambino a icona del rap: la storia di Tony Effe, tra successi musicali, dissing e amore per Giulia De Lellis ... 🔗msn.com

Flop, brutto colpo per Tony Effe: quanti sono i biglietti invenduti - Tony Effe fatica a vendere biglietti per il live al Circo Massimo del 6 luglio. Cosa sta succedendo? I numeri sono sorprendenti. 🔗msn.com

Tony Effe, flop di biglietti per il grande evento al Circo Massimo - Si era parlato tanto di lui per il "Capodanno-Gate" al Circo Massimo. E proprio qui ha organizzato un concerto per l'estate che, però, sta faticando a decollare. Ci si riferisce a Nicolò Rapisarda, me ... 🔗today.it