Tony Effe al Circo Massimo l’annuncio con Totti e la ‘pallonata’ a Gualtieri – Video

Tony Effe ha annunciato sui social il concerto al Circo Massimo, che si terrà il prossimo 6 luglio. Per dare la notizia ai fan, il rapper ha condiviso un trailer in cui palleggia con Francesco Totti proprio nella location che ospiterà il live. Ma cosa c'entra Roberto Gualtieri? Il Circo Massimo è un traguardo . 🔗 (Adnkronos) –ha annunciato sui social il concerto al, che si terrà il prossimo 6 luglio. Per dare la notizia ai fan, il rapper ha condiviso un trailer in cui palleggia con Francescoproprio nella location che ospiterà il live. Ma cosa c'entra Roberto? Ilè un traguardo . 🔗 Periodicodaily.com

Su altri siti se ne discute

I residenti protestano, ma il Circo Massimo fa il pieno per l’estate: da Achille Lauro a Tony Effe - Nonostante le proteste e gli esposti dei residenti, il Circo Massimo di Roma fa il pieno e si appresta ad ospitare quest'estate ben 12 live di altrettanti artisti: da Gazzelle ad Achille Lauro, da Brunori Sas a Tony Effe, da Zucchero a Gianna Nannini, Duran Duran, Gigi D'Alessio.Continua a leggere 🔗fanpage.it

Totti e Tony Effe si allenano insieme al Circo Massimo - Allenamento speciale nel cuore di Roma Una corsa tra sport e bellezza romana. Francesco Totti e Tony Effe si sono ritrovati ieri per un allenamento a due nel suggestivo scenario del Circo Massimo, uno dei luoghi più iconici della Capitale. A immortalare il momento è stata una foto condivisa da Totti stesso nelle sue storie Instagram. Selfie virale: sport, sorrisi e complicità Lo scatto ha rapidamente conquistato il web: Totti, in tenuta sportiva e con un sorriso sereno, si scatta un selfie accanto a Tony Effe, che mostra il segno dell’ok con la mano. 🔗dayitalianews.com

Tony Effe palleggia con Totti per lanciare il concerto al Circo Massimo - Roma, 29 aprile 2025 - Tony Effe si prende la rivincita e lo fa in grande stile, in compagnia di Francesco Totti. Il rapper annuncia per il 6 luglio un live al Circo Massimo, la location che lo aveva visto escluso dal concerto di Capodanno a Roma per le polemiche sui testi sessisti delle sue canzoni. In quella occasione l'artista aveva rilanciato, spostandosi in un Palaeur sold out. Ora Effe lancia la data evento con un video ironico postato sul suo profilo Instagram che lo vede accanto all’ex capitano della Roma. 🔗quotidiano.net

Se ne parla anche su altri siti

Tony Effe in video con Totti per lanciare live al Circo Massimo; Totti al Circo Massimo assieme a Tony Effe: lo sketch – VIDEO; VIDEO - Tony Effe annuncia il concerto a Roma: c'è Totti nello spot; Tony Effe, flop di biglietti per il grande evento al Circo Massimo. 🔗Approfondimenti da altre fonti

Tony Effe, il concerto al Circo Massimo annunciato in un video con Francesco Totti. E c'è anche una frecciatina al sindaco - Tony Effe annuncia il suo grande evento che si terrà questa estate al Circo Massimo e lo fa in perfetto stile romano, con ironia, una palla da calcio e un ... 🔗msn.com

Tony Effe lancia il concerto al Circo Massimo palleggiando con Totti - Tony Effe si riprende il Circo Massimo di Roma. Là dove avrebbe dovuto esibirsi in occasione del Capodanno ma da cui era stato estromesso dopo le polemiche politiche. In quella occasione l'artista ave ... 🔗msn.com

Tony Effe in video con Totti per lanciare live al Circo Massimo - Tony Effe si prende la rivincita e annuncia per il 6 luglio un live al Circo Massimo, la location che lo aveva visto escluso dal concerto di Capodanno a Roma per le polemiche sui testi sessisti delle ... 🔗msn.com