Tonali Juve l’indiscrezione dalla Spagna preoccupa | il top club piomba sul centrocampista dopo il consiglio di questo ex bianconero? Novità

Tonali Juve, l’indiscrezione dalla Spagna preoccupa: Novità sul futuro del centrocampista bianconeroIl centrocampista accostato al calciomercato Juve Sandro Tonali piace anche a top club di tutta Europa. Secondo quanto riportato da Radio Marca, l’ultimo consiglio di Ancelotti alla dirigenza del Real Madrid sarebbe stato quello di puntare sull’ex Milan.Anche i Blancos si inseriscono tra le squadre che stanno monitorando con attenzione il giocatore del Newcastle e la concorrenza sarà agguerrita in estate oltre alle cifre che sono molto alte. .com 🔗 Juventusnews24.com - Tonali Juve, l’indiscrezione dalla Spagna preoccupa: il top club piomba sul centrocampista dopo il consiglio di questo ex bianconero? Novità sul futuro delIlaccostato al calciomercatoSandropiace anche a topdi tutta Europa. Secondo quanto riportato da Radio Marca, l’ultimodi Ancelotti alla dirigenza del Real Madrid sarebbe stato quello di puntare sull’ex Milan.Anche i Blancos si inseriscono tra le squadre che stanno monitorando con attenzione il giocatore del Newcastle e la concorrenza sarà agguerrita in estate oltre alle cifre che sono molto alte. .com 🔗 Juventusnews24.com

Calciomercato Juve, dalla Spagna lanciano l’indiscrezione: un ex bianconero e un obiettivo nel mirino di quella big - di Redazione JuventusNews24Calciomercato Juve, dalla Spagna lanciano l’indiscrezione: tutti gli aggiornamenti sulle mosse del futuro Secondo quanto riportato da AS, portale spagnolo, il Napoli avrebbe messo nel mirino alcuni giocatore del Bologna. Oltre a Ndoye, Ferguson e Beukema si sarebbe aggiunto Orsolini tra gli obiettivi dei partenopei. L’ex calciatore bianconero, oltre a Ferguson e Beukema, accostati anche al calciomercato Juve diventeranno oggetti preziosi nella prossima sessione estiva. 🔗juventusnews24.com

Araujo Juve, dalla Spagna: colpo ancora possibile nonostante il rinnovo? Cosa succede. L’indiscrezione - di Redazione JuventusNews24Araujo Juve, colpo ancora possibile nonostante il rinnovo? L’indiscrezione dalla Spagna e tutti gli aggiornamenti di mercato Stando a quanto riportato dal Mundo Deportivo, la pista Araujo sarebbe ancora viva per il calciomercato Juve nonostante il rinnovo con il Barcellona. Hansi Flick gli preferisce Cubarsì, Eric Garcia e Inigo Martinez, riferisce il quotidiano spagnolo, senza contare che da luglio avrà a disposizione anche Jonathan Tah, che potrebbe arrivare a parametro zero. 🔗juventusnews24.com

Juve: Tonali sblocca il colpo, il rinforzo arriva dalla Spagna - Il centrocampista potrebbe non vestire la maglia bianconera, ma aiutare il club torinese a chiudere una operazione di assoluto livello È una Juventus che sta iniziando a costruire il suo futuro. Nonostante il quarto posto ancora possibile, la stagione attuale non è sicuramente positiva. Gli errori commessi sono stati diversi tanto che si è arrivati all’esonero di Motta. Ora la scelta del nuovo tecnico sarà fatta subito dopo il Mondiale per Club. 🔗rompipallone.it

