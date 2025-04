Tomba di Papa Francesco l' errore sulla lapide non passa inosservato

errore che, però, non passa inosservato. Papa Francesco è stato appena sepolto all'interno della Basilica di Santa Maria Maggiore. E subito è partito il pellegrinaggio dei fedeli. Ma non è passato inosservato un piccolo errore sulla lapide di Bergoglio. Andiamo a vedere da vicino di che si tratta. Guardando l'iscrizione Franciscus si nota che le lettere sulla lapide non sono tutte alla stessa distanza tra loro. La "A" infatti è più distante dalla "R" e dalla "N" di quanto non siano le altre lettere che compongono il nome in latino. Di certo una svista che non passa inosservata. 🔗 Iltempo.it - Tomba di Papa Francesco, l'errore sulla lapide non passa inosservato Un piccoloche, però, nonè stato appena sepolto all'interno della Basilica di Santa Maria Maggiore. E subito è partito il pellegrinaggio dei fedeli. Ma non ètoun piccolodi Bergoglio. Andiamo a vedere da vicino di che si tratta. Guardando l'iscrizione Franciscus si nota che le letterenon sono tutte alla stessa distanza tra loro. La "A" infatti è più distante dalla "R" e dalla "N" di quanto non siano le altre lettere che compongono il nome in latino. Di certo una svista che noninosservata. 🔗 Iltempo.it

Tomba di Papa Francesco, quell’errore che nessuna aveva visto. E adesso? - Non è un mistero che Papa Francesco avesse chiesto una sepoltura semplice, senza sfarzi né monumenti appariscenti. Tuttavia, anche la semplicità richiede precisione: questo errore risulta imperdonabile, non lasciando traccia di uno dei pontificati più rivoluzionari e umani della storia recente. La decisione finale potrebbe arrivare a ridosso della cerimonia. Intanto, in Vaticano, si lavora con discrezione e attenzione per far sì che anche questo dettaglio rispecchi appieno la figura di Jorge Mario Bergoglio, divenuto per tutti semplicemente “Francesco”. 🔗thesocialpost.it

