Tomba di Papa Francesco l’errore dell’incisione spiegato dagli esperti di marmo

Tomba di Papa Francesco nella Basilica di Santa Maria Maggiore ha suscitato scalpore tra fedeli e osservatori: l'irregolarità della scritta "Franciscus" incisa sul marmo. Le lettere, in particolare tra la "R", la "A" e la "N", presentano una spaziatura visibilmente disomogenea. Ma da cosa può dipendere un errore simile? La risposta arriva proprio dal mondo delle antiche tecniche di lavorazione del marmo.Il margine di errore nell'incisione manualeSecondo i maestri incisori, realizzare un'iscrizione su marmo comporta una serie di difficoltà che oggi, nell'epoca del laser e delle fresatrici automatiche, sono spesso sottovalutate. L'incisione tradizionale viene eseguita interamente a mano, utilizzando scalpelli di precisione e piccoli martelli. Durante questa fase, anche minime variazioni nel colpo o nell'angolazione possono determinare uno spostamento millimetrico delle lettere.

Non è un mistero che Papa Francesco avesse chiesto una sepoltura semplice, senza sfarzi né monumenti appariscenti. Tuttavia, anche la semplicità richiede precisione: questo errore risulta imperdonabile, non lasciando traccia di uno dei pontificati più rivoluzionari e umani della storia recente. La decisione finale potrebbe arrivare a ridosso della cerimonia. Intanto, in Vaticano, si lavora con discrezione e attenzione per far sì che anche questo dettaglio rispecchi appieno la figura di Jorge Mario Bergoglio, divenuto per tutti semplicemente "Francesco".

Un piccolo errore che, però, non passa inosservato. Papa Francesco è stato appena sepolto all'interno della Basilica di Santa Maria Maggiore. E subito è partito il pellegrinaggio dei fedeli. Ma non è passato inosservato un piccolo errore sulla lapide di Bergoglio. Guardando l'iscrizione Franciscus si nota che le lettere sulla lapide non sono tutte alla stessa distanza tra loro.

Un errore sulla lapide di Papa Francesco o una scelta stilistica deliberata? Il dettaglio non è sfuggito ai social. Tanti utenti – su X e non solo – si sono accorti di una disposizione non armonica, sul marmo, delle lettere del nome "Franciscus" (l'unica parola voluta da Bergoglio, in linea con la semplicità

